Anastasia Kuzmina, guerra in Ucraina/ “Mi sento impotente, sono senza parole”

Anastasia Kuzmina, le sue dichiarazioni sulla guerra

Anastasia Kuzmina è una delle ospiti de “Il cantante mascherato“. La maestra di “Ballando con le stelle” è di nazionalità ucraina e, come tanti suoi connazionali, sta vivendo un periodo drammatico. Nei giorni scorsi, l’artista è intervenuta a “La Vita in diretta”, cogliendo l’occasione per sfoggiare i colori della bandiera Ucraina, giallo e azzurro. Compie il gesto con l’intenzione di stare vicino al Paese, ma sa benissimo che non basta, perché le persone continuano a morire. Tre nonni, zia, amici ed ex colleghi sono fermi in Ucraina: “Mi sento impotente, inutile e molto piccola, mi sento una briciolina. Tutto quello che posso fare è sentire come stanno e aiutare le persone a trovare sistemazioni in Italia e sto cercando di parlare dell’Ucraina. Sono senza parole per quanto è coraggioso il mio popolo. Anche se l’ho sempre saputo”.

"Promemoria" poesia di Gianni Rodari: testo e significato/ Una poesia sulla guerra

Chi è Anastasia Kuzmina? Scopriamo la sua biografia e social

Anastasia Kuzmina è nata proprio a Kiev nel 1993, è una ballerina, personaggio televisivo e conduttrice televisiva ucraina. Nata in Ucraina, si trasferisce con la famiglia a Bologna. Nel 2009 sale sul podio ai Campionati Italiani categoria 16/18 anni, mentre l’anno successivo vince la Coppa e la Supercoppa di danze latine e disputa la finale dei Campionati Italiani. Nel 2012 partecipa come insegnante di ballo all’ottava edizione del programma televisivo Ballando con le stelle, in onda su Rai Uno, e, da allora, è una presenza fissa nel cast. Dopo l’inizio della guerra l’artista ha informato i suoi seguaci su una diretta Instagram in cui ha voluto rassicurare tutti circa la situazione della sua famiglia: nel dettaglio, la 28enne ha spiegato che i suoi genitori si trovano al momento in Italia, mentre il fratello è in Germania. La voce si spezza nel piano quando poi cita i nonni, che invece sono stati costretti a restare a Kiev: “Ma stanno bene”.

LEGGI ANCHE:

Anastasia Kuzmina/ “Miei nonni a Kiev, non vogliono andare nei bunker per il covid”Anastasia Kuzmina/ “Il popolo ucraino non accetterà mai un accordo con la Russia”

© RIPRODUZIONE RISERVATA