Anastasia Kuzmina/ “Il popolo ucraino non accetterà mai un accordo con la Russia”

Anastasia Kuzmina è stata ospite nella serata di ieri del programma di Rai Tre, Cartabianca, talk show condotto da Bianca Berlinguer. La nota ballerina di Ballando con le stelle, di origini ucraine, ha parlato ovviamente del conflitto in corso nel suo Paese: “Ci stavamo preparando a questa situazione – racconta – gli ultimi due mesi non si parlava d’altro, per fortuna a Natale quando sono andata lì ho riempito di viveri la mia famiglia, ma non ci immaginavamo che potesse accadere, non ci volevamo credere anche perchè i russi sono sempre stati nostri fratelli. Molta parte della popolazione ucraina ha la famiglia divisa, mia nonna abita Kiev sua sorella in Siberia, i suoi cugini a Mosca, io sono ucraina, quindi è una situazione complicatissima”.

Secondo Anastasia Kuzmina non sarà una guerra lampo: “Purtroppo ho paura che sia una situazione lunga, gli ucraini non si arrenderanno, anche se Zelensky dovesse accettare qualche accordo o dare la Crimea alla Russia, il popolo ucraino non accetterà mai queste condizioni, è un popolo troppo orgoglioso e per troppi anni ha combattuto per l’indipendenza e per essere riconosciuto come una nazione forte e unita che vuole l’Unione Europea, è da tempo che stiamo andando verso l’Europa e non ci è stato permesso per tanto tempo, per cui ora non ci arrenderemo”.

ANASTASIA KUZMINA: “NUMEROSI ITALIANI MI HANNO SCRITTO…”

Quindi Anastasia Kuzmina ha aggiunto: “Mi rendo conto che servirà un accordo con la Russia ma non riesco ad immaginare quale potrebbe esserlo, non immagino un Ucraina senza Crimea e senza Donbass, è una cosa che è difficile da spiegare. E’ ovvio che le persone come i miei nonni hanno la stessa nostalgia che ha il signorino (riferendosi a Putin ndr), di tornare ad una Unione Sovietica. Ora che gli stanno cadendo le bombe addosso un po’ meno, ma le persone più grandi in Donbass appoggiano Putin le più giovani no”. Poi ha concluso: “In Italia si sta facendo fatica sono arrivati pochissimi ucraini, ma ci sono tantissime famiglie italiane che mi hanno scritto e mi hanno dato la disponibilità, sono super grata di questo”.

