Anastasia Kuzmina infortunata a Ballando con le stelle: "Sono bloccata con il collo" Salta prossima puntata? Cos'è successo e come sta

Nuovi problemi per lo show del sabato sera di Rai1, Anastasia Kuzmina si è infortunata. Nelle scorse ore, infatti, è stato pubblicato un nuovo episodio di Ballando Segreto e con sorpresa e stupore di tutti compreso Milly Carlucci e gli autori Anastasia Kuzmina si è presentata con il collare. Una volta entrata insieme al suo ‘allievo’ Paolo Belli la ballerina ha spiegato cosa gli è successo.

“Sono bloccata con il collo…non riesco a girarmi ed a muovermi…” ha spiegato Anastasia Kuzmina mostrandosi con il collare senza perdere il sorriso. Spiegando poi che ‘non è la prima volta ma domani sarò meglio…’ e concludendo con una battuta: “Sono i segni di battaglia con Paolo Belli.” Non è chiaro che cosa sia successo ma quel che è certo è che Anastasia Kuzmina si è infortunata poco prima di Ballando con le stelle 2025, rischia di saltare la prossima puntata?



Anastasia Kuzmina infortunata non ci sarà nella prossima puntata di Ballando con le stelle? In realtà la ballerina ha confessato che ce la metterà tutta per riprendersi al meglio e preparare le prossime coreografie insieme a Paolo Belli. Mai come in questa edizione ci sono stati così tanti infortuni tra i concorrenti e non solo, se infatti nei giorni scorsi si sono fatti male Filippo Magnini e Fabio Fognini e addirittura Francesca Fialdini è stata costretta al ritiro perché si è fatta male alle costole, quest’anno anche i maestri si sono infortunati. Carlo Aloia, infatti, è stato costretto ad abbandonare la gara e la sua allieva Nancy Brilli ha ballato le ultime due puntate con Filippo Zara prima di essere eliminata nella scorsa ed adesso si è fatta male anche Anastasia.