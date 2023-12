Anastasia Kuzmina infortunata prima della finale di Ballando con le stelle 2023/ “Non posso muovere il collo”

Ballando con le stelle 2023, Anastasia Kuzmina si infortuna: “Non posso muovere il collo”

Manca poco alla puntata finale di Ballando con le stelle 2023 e tra le coppia in gara a concorrere per la vittoria finale ci sono anche Teo Mammucari ed Anastasia Kuzmina. La ballerina di origine ucraina, però, nelle scorse ore si è infortunata al collo e sui social si è mostrata con un vistoso collare. In una Instagram stories in cui provava con Teo Mammucari ha ammesso di avere difficoltà nei movimenti: “Non riesco a muovere il collo, non farmi ridere che poi mi fa male il collo.”

In occasione dello sprint finale tutte le coppie di Ballando con le stelle 2023 hanno dovuto preparare ben 7 balli, prova non facile per chiunque a maggior ragione per chi come Anastasia Kuzmina è infortunata. Nel frattempo, però, la ballerina non ha perso il sorriso e l’ironia e nel video in questione girato con il fidanzato Alessio Di Gennaro si è lasciata andare ad una battuta: “Alla fine l’unica che non si è mai infortunata è Rosanna Lambertucci, vuoi vedere che vince lei?”

Anastasia Kuzmina infortunata al collo: a rischio l’esibizione nella finale di Ballando con le stelle 2023?

Nonostante l’infortunio al collo, Anastasia Kuzmina questa sera si esibirà con Teo Mammucari a Ballando con le stelle 2023. La loro partecipazione non è a rischio. Ieri la ballerina, sempre sul suo profilo social, ha pubblicato alcune stories in cui provavo con il collare mentre in questi minuti è apparsa sempre in sale prove ma senza il tutore. Ovviamente, non ha la piena e totale mobilità del collo e questo potrebbe essere un problema per le esibizioni di questa sera. Nel frattempo per quanto riguarda i possibili vincitori di Ballando con le stelle 2023, Teo Mammucari, con Anastasia Kuzmina, non è tra i favoriti. A contendersi la vittoria secondo i pronostici sono Simona Ventura con Samuel Peron e Wanda Nara con Pasquale La Rocca salvo colpi di scena clamorosi e inaspettati.

L’infortunio di Anastasia Kuzmina è l’ultimo di una lunga lista in questa edizione di Ballando con le stelle 2023. Paola Perego prima si è incrinata una costola durante le prove e poi, una volta eliminata, si è infortunata al ginocchio e per questo non ha potuto partecipare al ripescaggio insieme ad Angelo Madonia. Anche Antonio Caprarica si è ritirato per via di un problema all’anca mentre Simona Ventura, cadendo dalla scenografia, ha rischiato di rompersi un ginocchio.











