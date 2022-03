Anastasia Kuzmina/ “Miei nonni a Kiev, non vogliono andare nei bunker per il covid”

Anastasia Kuzmina, nota ballerina di Ballando con le Stelle, è stata ospite nuovamente nella giornata di ieri del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Si è parlato ovviamente della situazione della sua nazione, l’Ucraina, da una settimana a questa parte invasa dalla Russia, e Anastasia Kuzmina ha voluto prima di tutto ringraziare la generosità del popolo italiano: “La generosità con la quale gli italiani stanno aiutando – le sue parole in diretta televisiva sul primo canale – facendo manifestazioni, raccogliendo le medicine… è veramente apprezzabile, io cerco di far vedere entrambi i lati della situazione sui social, così che anche gli ucraini sanno che l’Europa e l’Italia li stanno sostenendo e sono pronti ad aiutare in qualsiasi modo, ne siamo molto grati di questo”.

Alberto Matano ha quindi chiesto notizie sugli amici e i parenti di Anastasia Kuzmina e lei ha replicato: “La notizia molto bella è che la mia amica incinta che doveva partorire in questi giorni è arrivata sana e salva a Budapest”. Sui suoi nonni invece: “I miei nonni stanno bene, sono in casa a Kiev, non vogliono stare nei bunker perchè per via della pandemia di covid, nei bunker ci sono tante persone positive ed è anche pericoloso stare nei bunker. Per le persone anziane è molto pericoloso”.

ANASTASIA KUZMINA DOMANI SERA A IL CANTANTE MASCHERATO

Poi ha preso la parola Milly Carlucci, anch’essa in studio a La Vita in Diretta, annunciando che domani sera tornerà il Cantante Mascherato, “stoppato” la settimana scorsa proprio per via della guerra in Ucraina, e spiegando che come ospite vi sarà proprio Anastasia Kuzmina.

“Anche noi abbiamo subito un contraccolpo pazzesco – ha detto il volto noto di casa Rai – venerdì non siamo andati in onda, questo venerdì torneremo in onda e apriremo parlando proprio di quello che sta succedendo, e io vorrei invitare Anastasia Kuzmina proprio a venire a parlare in apertura perchè così faremo grazie a lei un appello proprio all’Unhcr. Noi siamo un network di persone che si vogliono bene – ha concluso Milly Carlucci – e vogliamo raccontarlo anche a casa”.

