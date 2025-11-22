Anastasia Kuzmina parla dell'avventura a Ballando con le Stelle con Paolo Belli, storico inviato in sala delle stelle: "Lo tratto male perché..."

Dopo 19 anni da inviato in sala delle stelle, Paolo Belli ha deciso di scendere in pista e di diventare un concorrente dello show di Milly Carlucci al quale ha legato il suo nome in maniera indelebile. Al suo fianco una maestra splendida, coraggiosa quanto brava: Anastasia Kuzmina, che non ha mai perso occasione per spronare il suo allievo e spingerlo a dare il massimo, anche quando questo vuol dire essere dura e trattarlo un po’ male.

A Novella 2000, Anastasia Kuzmina ha rivelato: “A Paolo voglio veramente bene. Lo tratto malissimo ma lo faccio perché voglio un risultato da lui, perché se lo merita. A volte quando ci danno voti bassi ci resto male, ho anche pianto: ma poi rivedo le esibizioni e Paolo balla davvero bene e quei voti mi lasciano perplessa”. Una confessione, quella di Anastasia, davvero a cuore aperto, senza filtri: nonostante l’impegno, infatti, i due riescono a stappare spesso buoni voti ma mai alti come quelli delle coppie che invece risultano tra le migliori. Una situazione che spesso fa soffrire la maestra e il suo alunno, Paolo Belli.

Anastasia Kuzmina: “Paolo Belli? Le prime settimane aveva tantissimi dolori”

Anastasia Kuzmina, ancora, ha rivelato che quando ha saputo che avrebbe ballato con Paolo, ha avuto un po’ di paura: “Lui è la storia di questo programma, non può fare una figuraccia” ha ammesso Anastasia. Per questo la responsabilità era doppia o forse tripla. E, nonostante sia un habitué del programma, con ben 19 edizioni alle spalle come inviato in sala delle stelle, Paolo Belli non era assolutamente pronto fisicamente e psicologicamente a ciò che lo avrebbe aspettato a Ballando con le Stelle. A rivelarlo è stata proprio la sua maestra, che non ha nascosto come Paolo Belli abbia sofferto particolarmente dal punto di vista fisico nelle prime settimane, con numerosi dolori in tutto il corpo.