Anastasia Kuzmina piange a Rai 1, appello per l’Ucraina/ “Aiutate la mia gente”

È provata e non trattiene le lacrime Anastasia Kuzmina in diretta su Rai 1 quando, quando all’inizio della nuova puntata del Cantante Mascherato lancia un appello a tutti gli italiani. Anastasia è ucraina e alcuni dei suoi parenti sono ancora a Kiev, dove rischiano la vita a causa dei bombardamenti russi. È per loro e per tutta l’Ucraina che Anastasia questa sera ha deciso di prendere il centro del palco, vestita con i colori dell’Ucraina – il giallo e l’azzurro – per lanciare un messaggio importante a tutti gli italiani: “Io vi chiedo con tutto il mio cuore di sostenere la mia gente, i bambini e le famiglie che sono in estrema difficoltà in questo momento.” È possibile farlo telefonando al 45525, come ricorda la ballerina, volto celebre di Ballando con le stelle.

"Promemoria" poesia di Gianni Rodari: testo e significato/ Una poesia sulla guerra

Anastasia Kuzmina piange per i nonni: “Sono ancora a Kiev”

In Ucraina ci sono ancora i suoi nonni che, d’altronde, rifiutano di lasciare la loro abitazione per raggiungere i bunker. Ne ha parlato ieri anche a La vita in diretta dove, ad Alberto Matano, ha rivelato: “I miei nonni stanno bene, sono in casa a Kiev, non vogliono stare nei bunker perchè per via della pandemia di covid, nei bunker ci sono tante persone positive ed è anche pericoloso stare nei bunker. Per le persone anziane è molto pericoloso”.

