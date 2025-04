Anastasia Matvienko è tra le ballerine ospiti dello show evento “Viva la danza” dell’Étoile Roberto Bolle che omaggia una delle arti più amate del nostro Paese: la danza. La ballerina di danza classica è pronta a condividere ancora una volta il palcoscenico con Roberto Bolle in una serata che si preannuncia davvero unica nel suo genere. Ma chi è Anastasia Matvienko? Conosciamola meglio. Classe 1982, Anastacia è nata a Sebastopoli, in Ucraina e intorno ai 14 anni ha iniziato a studiare danza presso la Scuola Coreografica Statale di Kiev. Dopo essersi formata ha iniziato con grande successo la sua carriera nel balletto entrando come prima solista dell’Opera e del Balletto Nazionale della capitale ucraina. Non solo per due anni, dal 2007 al 2009, ha ricoperto il prestigioso ruolo di prima ballerina del Teatro Mikhailovsky di San Pietroburgo.

Tra i titoli segnaliamo anche quello di prima solista del Teatro Mariinsky di San Pietroburgo ricoperto da marzo 2009 fino allo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina.

Anastasia Matvienko, la carriera e i successi: dall’Ucraina alla conquista della Scala di Milano

Una carriera di grande successo quella di Anastasia Matvienko che può annoverare anche la vittoria di diverse medaglie conquistate durante concorso di danza che le hanno permesso di mostrare il suo innato talento. Nel 2002, infatti, ha ricevuto la medaglia d’argento in occasione del Concorso Internazionale di Danza Sergei Lifar, mentre nel 2004 ha ricevuto il premio come migliore coppia di danza e il primo premio conferito dai giornalisti di danza al Concorso Internazionale di Danza di Varna.

E ancora nel 2005 la Matvienko è stata insignita della medaglia d’oro al Concorso Internazionale di Danzatori e Coreografi di Mosca. Un palmares degno di noto per Anastasia che durante la sua carriera nel mondo della danza ha calcato anche palcoscenici importanti e prestigiosi come quello dell’Arena di Verona e del Teatro La Scala di Milano. Tra i ruoli che ha interpretato segnaliamo: la Principessa Aurora, Odette/Odile nel Lago dei Cigni, Clara ne Lo Schiaccianoci e tanti altri.