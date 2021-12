Anastasia Podeschi, scuse a Maggi al Collegio 6 “Ho esagerato”/ “Non mi piace che…”

Dopo il forte scontro avvenuto in classe con il professor Maggi, Anastasia Podeschi ha deciso di chiedergli un confronto. Così, nel corso dell’ultima puntata del Collegio 6, Podeschi incontra Maggi per chiedergli scusa: “Volevo scusarmi perché ho esagerato. – esordisce la ragazza – Questo Collegio non è che mi ha spento, però mi ha ribaltato completamente. Non mi aspettavo di tirare fuori delle cose che erano così in fondo da tanto detto. Anche Rebecca ha tirato fuori delle cose che mi hanno fatto male. Non mi piace essere giudicata.” Il professor Maggi accetta con piacere le sue scuse e le consiglia però di non accusare ogni critica nel modo sbagliato: “È vero che a volte si riceve delle critiche gratuite, però dobbiamo imparare a scindere quelle che sono critiche fatte per invidia, per antipatia da quelle che possono essere anche dure ma servono ad aiutarci a crescere.” Anastasia ascolta con attenzione le sue parole e lo ringrazia prima di tornare alle lezioni in vista dell’esame finale.

