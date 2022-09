Anastasia Ronca, velina bionda di Striscia la notizia/ Esperienza a Temptation Island

Chi è Anastasia Ronca, carriera e passioni

Questa sera riparte una nuova edizione di Striscia la notizia e per l’occasione Antonio Ricci non poteva certo farsi mancare due nuove veline! Come da tradizione, due meravigliose ballerine e showgirl, una mora e una bionda (e poco importa se il colore dei capelli sia naturale). La velina bionda di questa edizione del programma è infatti Anastasia Ronca, una bellissima showgirl che in precedenza abbiamo avuto modo di ammirare sul grande schermo, con una folta chioma di capelli castano scuro.

Anastasia è una ragazza di 22 anni, ha origini napoletane e sin da piccola, influenzata dalla madre (che è anche la sua coach), pratica ginnastica artistica. Sebbene lo sport sia sempre stato importante nella sua vita, Anastasia aveva anche una grande passione per la moda, che l’ha portata a frequentare l’istituto di arte e moda e in seguito a lavorare come modella e fotomodella. Grazie alla sua bellezza e al suo talento, a partire dal 2019 inizia a fare carriera all’interno del mondo dello spettacolo, partecipando a programmi quali: Colorado e Temptation Island.

Anastasia Ronca, vita privata ed esperienza a Temptation Island

Nel 2021 Anastasia Ronca, aveva partecipato a uno dei programmi più noti e amati dal pubblico italiano: Temptation Island. La showgirl aveva preso parte al cast del reality nel ruolo di tentatrice e questo perché in quel periodo era single. Attualmente invece Anastasia è fidanzata con Adriano Lazzaro, un ragazzo con cui condivide uno scatto su Instagram, che risale all’uno gennaio 2022. La foto non è per nulla avvolta nel mistero, dato che lui stesso l’aveva commentata scrivendo: “Amore mio” e aggiungendo un bel cuoricino rosso.

Durante il suo percorso a Temptation Island, Anastasia è stata la prima tentatrice ad essere scelta da uno dei fidanzati (Stefano). Il suo percorso all’interno del programma (che è possibile rivedere su Witty tv), ha mostrato la sua dolcezza e la sua sensibilità, anche perché, più che in veste di tentatrice, la ragazza si era spesso mostrata nei panni di un’amica che regalava dei buoni consigli ai single nei momenti di difficoltà. Uno dei motivi per cui Anastasia ha fatto parte del cast del programma e per cui attualmente fa parte del cast di Striscia la notizia, è il fatto che oltre al sogno della moda la showgirl abbia un altro grande sogno: diventare un’attrice.











