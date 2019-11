Anastasio/ Pronto per una versione rap di Fabrizio De Andrè? (Una storia da cantare)

Marco Anastasio, cantautore e rapper italiano conosciuto semplicemente con il nome di Anastasio, sarà tra gli ospiti chiamati a raccontare la vita e le opere di grandi nomi della musica italiana in Una storia da cantare. Chissà che non ci proponga una versione rap di Fabrizio De Andrè al quale è dedicato la puntata di oggi. La trasmissione, condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero, avrà infatti tra i numerosi ospiti anche il celebre rapper vincitore della dodicesima edizione di X Factor. Il cantautore originario di Meta di Sorrento, che ha portato sul palco di X Factor il suo conscious rap Personalità e che ha riscritto brani iconici del panorama musicale italiano, spesso enfatizzandone il messaggio, sarà ospite alla trasmissione condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guacceri. Dopo la vittoria alla dodicesima edizione di X Factor Anastasio ha pubblicato il 23 novembre 2018 il singolo La fine del Mondo per il download digitale. Lo stesso brano è estratto dall’omonimo EP realizzato con la Sony Music, pubblicato il 14 dicembre 2018. In breve tempo il singolo ha raggiunto la vetta delle classifiche italiane ed è stato certificato disco d’oro dalla FIMI.

Anastasio, Una storia da cantare: l’esperienza al Festival di Sanremo

Anastasio, oggi a Una storia da cantare, nella scorsa edizione del Festival di Sanremo è stato ospite a sorpresa. Sul palco dell’Ariston ha cantato in anteprima il suo nuovo singolo Correre. Il suo primo tour italiano La fine del mondo tour 2019, è iniziato il 22 marzo al Santera Social Club di Milano ed è proseguito poi in tutta Italia per concludersi il 27 aprile a Padova. Non sono mancati i tantissimi fans dell’artista che hanno finalmente potuto vedere Anastasio dal vivo. Ogni suo concerto ha fatto registrare il tutto esaurito. In attesa di poter assistere ad un nuovo concerto del famoso rapper intanto sarà possibile ammirarlo e lasciarsi avvolgere dalla sua voce a Una Storia da Cantare.

