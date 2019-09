ANASTASSIJA MAKARENKO/ La moglie di Mickey Rourke nelle pagine di Vogue Italia

ANASTASSIJA MAKARENKO SU VOGUE ITALIA

Anastassija Makarenko continua a essere sulla cresta dell’onda. La modella russa, CARRÉ OTIS/ L’ex moglie di Mickey Rourke contro il fumo e le dipendenzeqqq, è comparsa anche nell’edizione italiana di Vogue, in una foto scattata da Eva Zocher, in stile gipsy, come nota lei stessa riportando lo scatto sul suo account Instagram. Una foto in bianco e nero che la ritrae insieme a due cammelli. Per certi versi, visto anche il suo lavoro, Anastassija è per forza di cosa una “nomade”. Nata in Russia, si è trasferita giovanissima in Germania insieme alla sua famiglia e ora vive a Los Angeles, città simbolo di Hollywood, di cui Rourke è una delle star. Tra l’altro la modella ha anche recitato nel film Die Hard – Un buon giorno per morire, quinto capitolo della saga con protagonista Bruce Willis nei panni di John McClane.

LA PASSIONE PER I CANI

Mickey Rourke non aveva esitato, come riportato da People, a definire Anastassija “un dono dal cielo”. Oltre alla sua evidente bellezza, l’attore è rimasto colpito anche dalla sua bontà e dall’unità della sua famiglia. In settimana, sul suo profilo Instangram, la modella ha condiviso una foto che la ritrae in casa in tenuta da yoga, pronta a dedicarsi ad alcuni esercizi. Un’immagine che ha deciso di accompagnare con alcune parole prese in prestito dall’attrice australiana Isla Fisher, il cui significato si può riassumere così: puoi guardare allo specchio e trovarti un milione di difetti. Oppure può guardare nello specchio e pensare “Mi sento bene, ho la mia salute e sono molto fortunata”. Io ho scelto questa seconda strada. In un altro recente scatto, Anastassija si mostra insieme a un cagnolino. Del resto lei stessa si definisce un’amante dei cani, passione che condivide con Mickey Rourke.

