Anbeta Toromani, chi è?/ Dall’esordio ad Amici all’addio per una dura lite con Maria De Filippi

Chi è Anbeta Toromani, l’ex vincitrice e ballerina di Amici di Maria De Filippi ospite oggi a Verissimo

Sta per iniziare una nuova puntata di Verissimo e Silvia Toffanin come sempre avrà un ricco parterre di ospiti tra cui anche Anbeta Toromani, chi è? I fan storici di Amici di Maria De Filippi la ricorderanno sicuramente perché, dopo aver partecipato alla seconda edizione, per anni è stata le professioniste del talent. Nata a Tirana, in Albania, nel 1979 sin da piccola si appassiona alla danza. I primi passi di danza li inizia a muovere a soli 5 anni ed in seguito consegue il Diploma presso l’Accademia Nazionale di Danza. Per proseguire i suoi studi gira il mondo.

Dopo aver trascorso degli anni a Baku in Azerbaijan ed essere poi diventata Prima Ballerina del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Tirana debutta nella televisione italiana nel 2002 partecipando come allieva ad Amici 2002. Si aggiudica il secondo posto e dall’anno successivo è nel cast dei professionisti. Parallalamente continua la sua carriera anche in giro per i teatri italiani. Nel corso degli anni ha preso parte a diversi spettacoli come Lo Schiaccianoci, Mozart Requiem. Per quanto riguarda la vita privata, invece, nel 2009 Anbeta Toromani si è sposata con l’attuale marito Alessandro Macario, anche lui ballerino e conosciuto a teatro nello spettacolo Il lago dei cigni.

Anbeta Toromani e il furioso addio ad Amici dopo una lite con Maria De Filippi: come sono i loro rapporti adesso

Dopo essersi fatta noatre per il suo talento, la sua bravura e la sua eleganza ad Amici 2002 l’anno successivo la ballerina è entrata nel cast dei professionisti, ruolo che ha ricoperto fino al 2012. Negli anni successivi, però, intervistata da Il Messaggero la professionista ha rivelato che il suo addio al talent fu tutt’altro che in dolore e che il reale motivo fu una lite con Maria De Filippi.

Anbeta Toromani al quotidiano confessò che ci fu una frase pronunciata da Maria De Filippi che l’ha fatta andare su tutte le furie: “Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti davanti ai ragazzi. Specie tu, Anbeta. Non fare l’Étoile che prende e se ne va” Le due, però, negli anni seguenti si sono chiarite. Nel 2022, infatti, la ballerina è ritornata come professionista e nel 2023 ha ricoperto il ruolo di giudice mentre poco prima del Serale di Amici 2024 si è vociferato che potesse ritornare a ricoprire il ruolo di giudice.

