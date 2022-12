Anbeta Toromani, giudice ad Amici 2022/ Chi é il fidanzato Alessandro Macario?

Amici 2022 ospita Anbeta Toromani: il nuovo giudice, tra amore e carriera

Per molti, tra pubblico e critica, può dirsi la ballerina di Amici di Maria De Filippi per antonomasia, Anbeta Toromani, il cui amore, Alessandro Macario, prosegue a gonfie vele come la carriera artistica. L’ex concorrente ballerina alla seconda edizione di Amici di Maria De Filippi torna al talent show, in occasione della puntata domenicale del 4 dicembre 2022, che la chiama a coprire il ruolo di giudice esterno alla consuetudinaria gara domenicale di ballo, indetta tra i concorrenti ballerini di Amici 2022 in corso.

E, in molti, tra i telespettatori di Canale 5, si chiedono quale sia la professione svolta unitamente allo status sentimentale, allo stato attuale, della celebre ballerina di Amici dalle origini albanesi. La ballerina classica dalla fisicità androgina e la tecnica di danza di livello prosegue la sua carriera di danzatrice insieme all’insegnamento della danza. Ed é proprio grazie al suo lavoro e l’impegno costante nella danza, che la ballerina ha conosciuto colui che é il compagno attuale, Alessandro Macario, guest resident al Teatro San Carlo di Napoli, durante un lavoro a teatro rivelatosi galeotto per la coppia di volti noti nello showbiz.

Anbeta Toromani e il fidanzato Alessandro Macario protagonisti di Amici

Anbeta Toromani, quindi, é ancora una volta accolta a braccia aperte al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, dopo aver aperto il serale di Amici 21, diversi mesi fa, all’edizione che consacrava tra gli altri LDA come il nuovo fenomeno pop insieme ad Albe (i due cantautori fanno ora il pieno di stream con Cado, in rappresentanza della Generazione zeta). Il 19 marzo 2022 aveva inizio il serale di Amici di Maria De Filippi, con grandi colpi di scena ed emozioni al cardiopalmo. E arrivava proprio lei, al centro studio, Anbeta Toromani. La ballerina si esibiva, guarda caso, con il compagno Alessandro Macario, in una coreografia dimostrativa nel mezzo della competizione TV, sulle note del brano You & Me (Flume Remix). La performance era oggetto del guanto di sfida assegnato dalla maestra Alessandra Celentano tra i concorrenti di Amici Michele e Christian, con l’intento di dimostrare la superiorità dell’allievo ballerino classico Michele Esposito. La sfida, però, non andava in porto: il maestro competitor Raimondo Todaro, infatti, non aveva autorizzato l’allievo ballerino modern Christian Stefanelli allo studio della coreografia, ritenendo il guanto della Celentano una sfida iniqua.

