Anbeta Toromani torna come giudice ad Amici: la lunga storia d'amore con il ballerino e collega Alessandro Macario
Domenica, 19 ottobre, Anbeta Toromani torna ad Amici 25 come giudice esterno, pronta a valutare le esibizioni dei nuovi ballerini della Scuola più famosa d’Italia. Ma, andiamo a conoscere meglio la coreografa. Com’è noto, da diversi anni, Anbeta è legata ad Alessandro Macario, che è anche suo collega. Originario di Napoli, Alessandro ha iniziato a studiare danza da bambino presso la scuola del Teatro di San Carlo, diplomandosi nel 1998 sotto la guida di Anna Razzi.
Da lì, ha iniziato ad esibirsi in alcuni dei più celebri balletti, tra cui Cenerentola, Don Quixote, Romeo e Giulietta, Il Grande Gatsby, Amarcord, Giselle, Schiaccianoci, Lago dei Cigni e Carmen. Con la compagnia del Teatro alla Scala ha partecipato a tournée internazionali e ha vinto il premio Positano, per poi danzare anche con il Balletto del Teatro Comunale di Firenze, il Teatro di San Carlo di Napoli e il Teatro dell’Opera.
Anbeta Toromani e la storia d’amore con Alessandro Macario: dettagli
Proprio grazie al suo lavoro, Alessandro Macario ha conosciuto sua moglie Anbeta Toromani. Difatti, i due si sono incontrati per la prima volta nel 2007 al Teatro San Carlo durante Il lago dei cigni, iniziando la loro storia d’amore nel 2009 e sposandosi nello stesso anno. Dal 2016, poi, lavorando spesso insieme, esibendosi in passi a due in TV e serate di gala sia in Italia che all’estero. Su di loro non si hanno molte informazioni, dato che sono entrambi molto riservati, se non che vivono insieme a Napoli e che non hanno figli.