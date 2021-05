Anbeta Toromani, perché ha lasciato Amici?/ “Maria De Filippi mi ha detto…”

Anbeta Toromani, 41 anni, è diventata famosa in Italia partecipando alla seconda edizione di Amici di Maria De Filippi. La ballerina di Tirana arrivò secondo alla spalle della cantante Giulia Ottonello. Nonostante la “sconfitta”, la ballerina è rimasta nella trasmissione come professionista per molte altre edizioni fino al 2013. Poi è tornata prima in veste di giudice, poi in quelle di tutor nella fase del serale. Secondo il sito Solonotizie24, Anbeta avrebbe lasciato Amici per uno screzio con la padrona di casa, Maria De Filippi, che anni prima l’aveva presa sotto la sua ala protettrice e l’aveva voluta dentro la suo scuola. Il sito riporto anche la frase della discordia: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi, ma ogni tanto vi lasciate andare nei commenti. Specie tu, Anbeta. Non fare l’étoile che prende e se ne va”. Parole dure che Anbeta non avrebbe digerito, decidendo poi di abbandonare il programma.

Anbeta Toromani: il litigio con Maria De Filippi, la gratitudine per Alessandra Celentano

Anbeta Toromani, quindi, non avrebbe gradito il richiamo di Maria De Filippi sui suoi metodi e avrebbe deciso da sola, nessuno glielo ha imposto, di lasciare Amici, come conferma “Novella 2000”. Lasciata la televisione, Anbeta ha comunque continuato a ballare in teatro: “Non rimpiango gli anni trascorsi in televisione, ma ormai il mio futuro è il teatro”, ha detto la ballerina qualche anno fa all’AdnKronos. In una vecchia intervista del 2018 al sito Dance Hall News, Anbeta aveva ringraziato la maestra Alessandra Celentano: “Una persona alla quale sono particolarmente legata, sia per questioni affettive sia per tutto ciò che mi ha donato attraverso il lavoro. Grazie a lei, già assistente della Terabust, mi si è aperto un mondo fatto di ricerca ossessiva della qualità e della precisione. Durante il programma “Amici” Alessandra mi ha totalmente destrutturato per ricostruirmi con un lavoro minuzioso. Scherzando le dicevo che mi sembrava di non aver mai fatto danza”. Da anni Anbeta è legata al ballerino Alessandro Macario, ‘guest’ residente del Teatro San Carlo di Napoli.

