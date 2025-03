Ancelotti rifiuta il Brasile, futuro alla guida dei blancos?

Durante questa pausa dei campionati per gli impegni delle nazionali, la selezione brasiliana ha subito l’ennesima sconfitta e umiliazione dai grandi rivali dell’Argentina che ha messo in discussione il posto del CT Dorival Junior, che la federazione ha offerto al tecnico del Real Madrid. Carlo Ancelotti rifiuta l’offerta del Brasile per l’ennesima volta dopo che le voci di un’offerta dei verdeoro erano girate anche dopo l’addio di Tite all’indomani della sconfitta al Mondiale in Qatar ai rigori contro la Croazia, il tecnico emiliano ha dichiarato di voler rimanere alla guida dei blancos per continuare a vincere.

Il contratto che lega Ancelotti al Real Madrid è in scadenza nella prossima stagione ma da qualche anno in diversi parlano di un forte interesse di Florentino Perez nel portare sulla panchina della sua squadra un ex blancos che sebbene la poca esperienza ha già dimostrato di essere un predestinato. Il tecnico che ha stregato il presidente del Real Madrid è Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen con cui lo scorso anno ha vinto la Bundesliga fermando il dominio del Bayern Monaco, nella scorsa stagione aveva smentito immediatamente le voci del suo addio mentre quest’anno ha lasciato aperte tutte le possibilità.

Ancelotti rifiuta il Brasile, la nuova opzione della Seleçao

Ancelotti rifiuta il Brasile che quindi è costretto a valutare nuove opzioni per trovare il giusto CT che possa riportare la Seleçao sul tetto del mondo, o almeno del Sud America, dopo il no del tecnico dei blancos, il presidente della federazione Ednaldo Rodrigues ha contattato immediatamente Jorge Jesus, allenatore portoghese dell’Al Hilal con un passato in Brasile alla guida del Flamengo con cui ha vinto il campionato e la Copa Libertadores. Il tecnico sembrerebbe essere attirato da questa possibilità tanto da aver comunicato al club saudita il suo addio prima del Mondiale per Club.

Lo scenario più probabile rimane però che il tecnico italiano rimarrà alla guida del Real Madrid anche nella prossima stagione quando il suo contratto e quello di Xabi Alonso con il Bayer Leverkusen arriveranno a scadenza e potrà avvenire il passaggio di consegna. Alla fine della sua avventura con il Real Madrid, Ancelotti potrebbe decidere di lasciare definitivamente il mondo del calcio dopo 30 anni sulle panchine delle più grandi squadre d’Europa, in alternativa potrebbe decidere di tornare in Italia per un’ultima avventura sulla panchina di qualche squadra, magari una tra Milan, Juventus o Roma.