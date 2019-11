Ancelotti esonerato/ Napoli, tensione con de Laurentiis: Milan decisivo

Carlo Ancelotti esonerato dal Napoli? Giornata di passione per i partenopei, la gara di San Siro contro il Milan potrebbe essere decisiva per il tecnico di Reggiolo, che deve fare i conti con alcune problematiche non di poco conto: le tensioni con Aurelio de Laurentiis, i risultati deludenti e il rapporto non idilliaco con alcuni giocatori. Dopo una campagna acquisti di altissimo livello, gli azzurri sono “solamente” settimi: 19 punti raccolti nelle prime 12 partite, Insigne e compagni scavalcati anche da squadre con rose inferiori come Atalanta e Cagliari. Solo 3 punti nelle ultime 4 uscite: deludente il pareggio interno del San Paolo contro il Genoa, che ha mandato su tutte le furie la tifoseria. E come dimenticare lo scontro frontale con il patron ADL? Dalle polemiche sul ritiro pre-partita all’ammutinamento dei calciatori, clima rovente in casa partenopea: a gettare benzina sul fuoco le parole del vice-presidente Edoardo De Laurentiis, che ha chiesto rispetto per la maglia sottolineando che lo stipendio va meritato.

ANCELOTTI ESONERATO DAL NAPOLI? I POSSIBILI SOSTITUTI

Le dichiarazioni del figlio di Aurelio de Laurentiis hanno alimentato le polemiche: come riporta il Corriere dello Sport, lo stesso Carlo Ancelotti ed i calciatori avrebbero chiesto di parlare con la dirigenza. Senza dimenticare che la società ha indetto silenzio stampa, causando ulteriore malumore tra gli azzurri. Accostato alla panchina dell’Inter Miami (Usa) e del Boca Juniors, Ancelotti potrebbe pagare a caro prezzo un risultato negativo contro il Milan e nelle ultime settimane si è parlato molto del possibile sostituto. Il profilo più quotato è quello di Luciano Spalletti: contattato dal Milan per il dopo-Giampaolo, l’allenatore di Certaldo è legato all’Inter fino al 2021 ma potrebbe raggiungere un accordo per la risoluzione contrattuale. Un altro nome che fa gola alla dirigenza campana è quello di Gennaro Gattuso, libero dopo l’avventura sulla panchina del Milan. Smentite a più riprese le voci su Massimiliano Allegri, legato per cinque anni alla Juventus e non interessato all’opzione azzurra.

