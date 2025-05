Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, il comunicato della Federazione

Dopo mesi di tira e molla, conferme e smentite anche da parte dei protagonisti coinvolti è arrivata l’ufficialità che vede Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, a darla è stata la stessa Federazione calcistica verdeoro, la CBF, che in un comunicato ha confermato di aver trovato un accordo con il tecnico italiano e di essere orgogliosa di essere guidata da un allenatore così importante. Re Carlo sarà inoltre il primo tecnico straniero della storia della Seleçao e avrà il compito di riportare in Brasile un trofeo che sia a livello Mondiale o continentale che manca da troppi anni.

Ancelotti prenderà posto sulla panchina del Brasile alla fine della stagione 2024/2025 de La Liga e non prenderà parte con il Real Madrid al Mondiale per Club previsto tra fine giugno e il mese di luglio, il contratto tra il tecnico e la nazionale con più titoli mondiali della storia dovrebbe iniziare dal 26 maggio, il giorno seguente la fine del campionato spagnolo, ma l’esordio è previsto per il 6 di giugno nella partita di qualificazione ai Mondiali contro l’Ecuador. Il compito del tecnico non sarà tanto a livello tecnico ma piuttosto di gestione dei campioni della squadra e di creazione di un gruppo compatto e maturo.

Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, Xabi Alonso il futuro del Real Madrid

Ancelotti nuovo allenatore del Brasile spinge verso la conferma un’altra voce che più volte è stata riportata negli ultimi mesi ovvero quella che vorrebbe Xabi Alonso ritornare in Spagna alla guida del Real Madrid proprio al posto del tecnico italiano, manca ancora l’ufficialità ma l’allenatore del Bayer Leverkusen ha già fatto sapere alla dirigenza, ai giocatori e ai giornalisti che alla fine della stagione il suo rapporto con il club tedesco terminerà. Florentino Perez riuscirà quindi così a proseguire il suo secondo progetto galacticos aggiungendo ai suoi campioni un tecnico giovane con idee di calcio propositive.

Difficile poter ipotizzare quale possa essere l’esito del matrimonio tra il tecnico più vincente di sempre e la nazionale più vincente della storia ma quello che è certo è che un ruolo di spicco verrà affidato a Vinicius Jr., stella del Real Madrid che però con la maglia verdeoro non ha mai inciso. Alla Seleçao certamente il talento non manca e il modo di giocare e di allenare di Ancelotti potrebbe favorirlo visto che lascia molta libertà ai suoi attaccanti e giocatori più pericolosi di fare quello che più si sentono senza ingabbiarli in schemi o movimenti tattici ben definiti.