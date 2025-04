Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, il lasciapassare di Florentino Perez dopo la sconfitta in Coppa del Rey

Dopo la lunga telenovela che si ripete da qualche anno sembrerebbe arrivata la notizia ufficiale che vorrebbe Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, il tecnico dei blancos sabato è stato sconfitto 3-2 nella finale di Copa del Rey dai rivali del Barcellona concedendogli quindi la possibilità di realizzare il triplete in questa stagione. L’annata del Real Madrid è stata deludente sotto tanti punti di vista, con l’arrivo di Kylian Mbappé il secondo progetto galacticos si aspettava dovesse lottare fino alla fine in tutte le competizioni e possibilmente farlo con un gioco convincente.

Gli zero trofei che porterà a casa quest’anno la squadra della capitale però hanno fatto cambiare idea a Florentino Perez che sembrerebbe aver comunicato ad Ancelotti l’intenzione di cambiarlo la prossima estate così da dargli la possibilità di prendere in considerazione l’offerta della Federazione brasiliana. Il passaggio del tecnico è ormai certo ma con molta probabilità avverrà dopo il Mondiale per Club che Re Carlo giocherà alla guida del Real Madrid così da concludere la stagione, sperando di portare a casa almeno un trofeo, e lasciando ai blancos il tempo per contattare un nuovo allenatore.

Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, i possibili sostituti al Real Madrid

Con Ancelotti nuovo allenatore del Brasile, Florentino Perez si sta dividendo su due strade per il prossimo futuro, i profili che il presidente del Real Madrid sta seguendo sono quelli di un tecnico giovane, in rampa di lancio e legato alla società della capitale spagnola e quello di un allenatore affermato che dopo un lungo periodo si è preso un anno di pausa. Il primo nome è quello di Xabi Alonso, più volte accostato al club che con lui potrebbe provare a costruire un progetto per i prossimi anni basato questa volta sul bel gioco che ha mostrato a Leverkusen, sfruttando al meglio giocatori di qualità come Mbappé, Vinicius e Rodrygo.

Il secondo nome è quello di Jurgen Klopp, il tecnico tedesco lo scorso anno ha lasciato il Liverpool ma in questa stagione non è stato alla guida di nessun squadra ma ha ricoperto il ruolo di Head of Global Soccer per Red Bull, una figura che gestisca tutte le operazioni calcistiche delle squadre di proprietà Red Bull, il Salisburgo in Austria, il Lipsia in Germania, il New York negli Stati Uniti, il Bragantino in Brasile e il Leeds in Inghilterra, anche se come socio di minoranza. Dovrebbe quindi essere trovato un accordo tra Real Madrid e Red Bull oltre che tra il tecnico e i blancos, che lo vorrebbero per un periodo di tempo minore rispetto a Xabi Alonso.