Ancelotti si espone sull'obiettivo come allenatore del Brasile, la vittoria di un Mondiale

Ancelotti definisce gli obiettivi come CT del Brasile

Ogni volta che torna la pausa delle nazionali si torna a parlare di uno dei più grandi allenatori di sempre, sia tra quelli italiani che in generale della storia dello sport, che ha deciso di lasciare la carriera con il club per legarsi ad una selezione nazionale per cercare di ottenere il trofeo più importante di tutti. Il tecnico in questione è ovviamente Carlo Ancelotti che ormai da quasi sei mesi siede sulla panchina del Brasile con il quale ha già conquistato il pass per il Mondiale 2026 di Canada, Messico e USA e che ha segnato l’obiettivo che vuole raggiungere con la nazionale verdeoro.

Calciomercato Inter News/ Giovane, Ordonez e Stankovic ringiovaniscono la rosa (13 novembre 2025)

In alcune recenti dichiarazioni infatti l’ex allenatore del Real Madrid ha definito la scelta di assumere la guida della seleçao come una delle migliori della sua carriera, e sicuramente la migliore che potesse prendere in questo momento, dopo una stagione abbastanza deludente con i blancos. Non si è nascosto e ha dichiarato che il suo obiettivo per la sua avventura con il Brasile è riuscire a riportare importanti trofei che mancano ormai da troppi anni, in primis la Copa America ma ovviamente anche il tanto agognato Mondiale che i verdeoro inseguono dal 2002.

Gasperini lascia sognare lo scudetto ai suoi tifosi/ “La squadra ci crede ogni partita” (13 novembre 2025)

Ancelotti, l’ultima stagione con il Real Madrid e il futuro sotto Xabi Alonso

Ancelotti ha poi dovuto spiegare per l’ennesima volta l’assenza di Neymar tra i convocati per le prossime partite, motivata non da una chiusura nei suoi confronti per l’età avanzata ma per la condizione sua e dei suoi connazionali che ha portato il CT a fare altre scelte e affidarsi in gran parte su Vinicius e Rodrygo, due talenti che ha coltivato nei suoi anni in Spagna. Nell’ultimo però nessuno dei due è riuscito a brillare per colpe loro e per difficoltà che tutti i blancos hanno vissuto e che il tecnico italiano ha spiegato dando la colpa ai numerosi infortuni subiti.

Probabili formazioni Inghilterra Serbia/ Quote: turnover Tuchel? (qualificazioni Mondiali, 13 novembre 2025)

Secondo Ancelotti infatti gran parte della crisi che lo scorso anno ha portato il Real Madrid a chiudere la stagione senza trofei è stata causata dall’infortunio in massa di tutto il reparto difensivo, che in poco tempo ha dovuto fare a meno di veterani come Carvajal e Alaba ma anche di Militao e Rudiger. L’ex allenatore di Milan e Napoli però è contento del suo percorso sulla panchina dei blancos ed è stato felice di passare il suo testimone ad un grande talento come Xabi Alonso, che potrà affidarsi ai tanti e grandissimi talenti della rosa per superare anche l’impresa realizzata a Leverkusen.