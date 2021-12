Anche gli angeli mangiano fagioli/ Su Rete 4 tornano Bud Spencer e Giuliano Gemma

Anche gli angeli mangiano fagioli, film di Rete 4 diretto da E.B. Cloucher

Anche gli angeli mangiano fagioli verrà trasmesso da Rete 4 oggi, 11 dicembre, a partire dalle ore 16.15, per la gioia di tutti gli amanti del genere e dei film in assoluto. Si tratta di uno di quei film che non si smetterà mai di amare, e che si rivedrà ogni volta che verrà riproposto in tv. Anche se ormai si conosce ogni battuta a memoria. Questa pellicola è un classico della tradizione italiana, apprezzata da ogni generazione per la bravura dei suoi protagonista e per la genuinità delle scene e di tutta la storia.

Terremoto/ Su Rete 4 il film con la diva delle dive Ava Gardner

La commedia dai tratti irriverenti è stata prodotta dalla Tritone Cinematografica di Roma nel 1973, e porta la regia di E.B. Cloucher, che ha scritto anche il soggetto e la sceneggiatura. Questo regista, all’anagrafe Enzo Borboni, venuto a mancare nel 2002, ha diretto altri film di questo protagonista, Bud Spencer: Lo Chiamavano Trinità, …continuavano a chiamarlo Trinità e I due Superpiedi quasi piatti. Oltre al grande Bud, che interpreta Charlie Smith, Anche gli angeli mangiano fagioli ha nel cast attori come il grande Giuliano Gemma, interprete e stuntman italiano vincitore di premi della portata del David di Donatello e del Nastro d’Argento, Bill Vanders attore tedesco che ha raggiunto il successo principalmente in Italia e Riccardo Pizzuti, Anche gli angeli tirano di destro e Piedone a Hong Kong.

IT Capitolo 2/ Streaming del film su Italia 1 che offre "uno spettacolo di livello"

Anche gli angeli mangiano fagioli, la trama: nella New York degli anni trenta

Anche gli angeli mangiano fagioli è ambientato nella New York degli anni trenta, e vede come protagonista Charlie Smith, un wrestler professionista, e Sonny, uomo delle pulizie in una grande palestra. Sonny però, per il suo temperamento focoso e la poca voglia di lavorare viene licenziato anche da questo impiego. Durante un incontro di lotta incontra Charlie, che si fa chiamare Uomo del Mistero, e, dopo una scazzottata con la polizia, vengono ingaggiati da un mafioso si nome Angelo, detto Sorriso per la sua evidente paralisi facciale. Inizia così la carriera criminale della coppia ma la loro indole buona li porta a disubbidire più volte al capo che cercherà allora di farli uccidere. Sonny scapperà all’agguato ma Smith verrà catturato. I malavitosi proveranno ad annegarlo ma il collega, ormai amico lo libererà a suon di cazzotti e mosse di lotta. Finita l’avventura nella famiglia mafiosa Charlie tornerà a fare il wrestler e Sonny diventerà il suo fedele secondo.

Gli avvoltoi hanno fame, non va in onda/ "Sabato, domenica e lunedì" della Wertmüller

Video, il trailer del film





© RIPRODUZIONE RISERVATA