Anche gli angeli mangiano fagioli/ Trama e cast del classico con Bud Spencer, oggi 12 maggio 2024

Anche gli angeli mangiano fagioli, diretto da E.B. Clutcher (Enzo Barboni)

Domenica 12 maggio, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16,10, la commedia gangster del 1973 dal titolo Anche gli angeli mangiano fagioli. Il film è diretto dal noto regista E.B. Clucher, pseudonimo di Enzo Barboni, celebre per avere lavorato a numerosi film con Bud Spencer e Terence Hill, come Lo chiamavano Trinità…, …continuavano a chiamarlo Trinità e I due superpiedi quasi piatti.

Le musiche hanno invece la firma del duo Oliver Onions, composto dai fratelli De Angelis, diventati famosi per avere realizzato le colonne sonore di ben 16 lungometraggi con protagonista la coppia Spencer – Hill.

I protagonisti del film Anche gli angeli mangiano fagioli sono interpretati da Giuliano Gemma, diventato celebre negli anni ’60 grazie al filone spaghetti western e interprete di più di 100 film, e Bud Spencer, attore di fama internazionale e vincitore nel 2010 del David di Donatello alla carriera.

La trama del film Anche gli angeli mangiano fagioli: due criminali poco efficienti

Anche gli angeli mangiano fagioli narra le vicende di Charlie Smith (Bud Spencer), un abile lottatore che combatte mascherato e conosciuto nell’ambiente come Uomo del Mistero, e Sonny (Giuliano Gemma), un ragazzo che lavora come tuttofare all’interno di una palestra.

Una sera i due si fanno notare durante una rissa e vengono così avvicinati da Cobra (Riccardo Pizzuti), un uomo al soldo del boss mafioso Angelo (Robert Middleton), conosciuto da tutti come Sorriso a causa di una paresi che gli ha colpito il volto.

Charlie e Sonny vengono così ingaggiati per controllare i movimenti in un locale notturno ma durante il loro lavoro combinano un importante pasticcio, infatti notando una fortuna anomala al tavolo del senatore O’Riordan (George Rigaud), decidono di picchiarlo, scatenando la dura reazione del boss, che teme ripercussioni sulla sua attività.

I protagonisti vengono così scelti per un nuovo compito: riscuotere il pizzo nei negozi di Little Italy. Anche in questo caso però la situazione non va come previsto poiché i due fanno amicizia con uno dei negozianti, Gerace (Steffen Zacharias), e si fingono poliziotti sotto copertura. Come se ciò non bastasse, la coppia commette un altro passo falso addentrandosi nel territorio di un’organizzazione rivale per riscuotere il pizzo, scatenando involontariamente una guerra tra bande.











