“Anche i topi sono dipendenti dai selfie”/ L’esperimento: “Roditori come l’uomo, attratti dai social”

Anche i topi sono attratti dai selfie. E’ questo quanto scoperto dal fotografo professionista Augustin Lignier, che ha effettuato un esperimento descritto così, come si legge su Fanpage: “Ho costruito in sostanza una cabina fotografica per topi” ispirata alla Skinner Box dello psicologo Skinner. Al suo interno si trovava un pulsante che se premuto faceva scattare una foto, una sorta di selfie, e nel contempo i roditori ricevevano una dose di zucchero. Sembra che i topi siano stati molto entusiasti, schiacciando il pulsante per ottenere la propria ricompensa. Nonostante l’esperimento sia stato poi modificato in corso d’opera, con lo zucchero distribuito indipendentemente dalla foto, i topi hanno continuato a schiacciare il pulsante per “farsi delle foto”.

Secondo Lignier esiste quindi un parallelismo fra la società dell’uomo e quella dei roditori: “Ogni volta che premono il pulsante provano piacere nel cervello. Poi iniziano ad associare un’azione al piacere e iniziano a giocarci sempre di più. Ecco perché continuano ad andare avanti. Le società digitali e di social media utilizzano lo stesso concetto per mantenere l’attenzione dello spettatore il più a lungo possibile. Le società digitali e di social media utilizzano lo stesso concetto per mantenere l’attenzione dello spettatore il più a lungo possibile”, le sue parole al New York Times, aggiungendo che i social media sono “una scatola Skinner per l’essere umano moderno”, distribuendo quindi delle ricompense periodiche ma comunque imprevedibili, come ad esempio un mi piace, un post, una reazione o un follower, e come i topi siamo sempre incollati allo schermo.

ANCHE I TOPI SONO DIPENDENTI DAI SELFIE: “UN GIOCO PER ESPLORARE IMPATTO DEI SOCIAL”

“È stato un modo giocoso per esplorare argomenti come l’impatto degli algoritmi e dei social media. Quando hai questo potere, anche se si tratta solo di due piccoli topi e non di miliardi di persone, ti senti come se potessi manipolare ogni cosa. E questa è una sensazione davvero strana”, ha aggiunto il fotografo.

La dottoressa Anna Lembke, ha affermato invece che “i social ci stanno rendendo dipendenti dalla dopamina ed ogni tocco, mi piace o post alimenta la nostra abitudine rendendo sempre più difficile l’astinenza”.

