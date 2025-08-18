"Anche io", di cosa tratta il film in onda questa sera 18 agosto su Rete 4: la storia vera

Questa sera, 18 agosto, su Rete 4 va in onda il film Anche io, un lungometraggio statunitense diretto dalla regista tedesca Maria Schrader e interpretato da Carey Mulligan e Zoe Kazan. La pellicola si ispira a una storia vera e molto recente, ovvero l’inchiesta condotta da due giornaliste del New York Times che riuscirono a far emergere il sistema di abusi e molestie legato al potente produttore Harvey Weinstein, dando il via a quella che sarebbe diventata la rivoluzione del movimento #MeToo. Ma, scopriamo meglio questa vicenda che ha cambiato Hollywood (e non solo).

Nel 2017 le giornaliste del New York Times Jodi Kantor e Megan Twohey iniziarono a indagare sulle accuse di abusi contro il produttore Harvey Weinstein, partendo dal racconto di Rose McGowan. Da lì, raccolsero conferme anche da attrici come Ashley Judd e Gwyneth Paltrow, che però temevano ripercussioni sulla loro carriera e chiesero di restare anonime. Le due reporter si scontrarono con silenzi, contratti di riservatezza e forti pressioni, ma non si fermarono, arrivando a parlare con ex assistenti e ottenendo documenti e testimonianze decisive. Il 5 ottobre 2017 pubblicarono l’inchiesta che fece crollare il potere di Weinstein e accese il movimento #MeToo, destinato a cambiare Hollywood e a dare voce a vittime in tutto il mondo.

“Anche io”: la storia del film in onda questa sera su Rete 4

Ebbene, il film Anche io, diretto da Maria Schrader, si concentra sul percorso delle due giornaliste, puntando sulla ferocia del sistema che tentava di proteggere Harvey Weinstein. Oltre alle due protagoniste Megan Twohey e Jodi Kantor, il cast conta anche attrici del livello di Patricia Clarkson, Andre Braugher, Samantha Morton e Ashley Judd nel ruolo di se stessa. Inoltre, il film, in onda questa sera su Rete 4, è stato prodotto da Brad Pitt ed è tratto tratto dal libro-inchiesta She Said.