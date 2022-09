Anche se è amore non si vede/ Su Canale 5 il film con Ficarra e Picone

Anche se è amore non si vede, film di Canale 5 con la colonna sonora di Paolo Buonvino

Anche se è amore non si vede sarà trasmesso su Canale 5 per la prima serata di oggi, giovedì 15 settembre, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola italiana realizzata nel 2011 con diverse case cinematografiche impegnate nel progetto tra cui Medusa Film, Sky e Technicolor mentre la distribuzione è stata gestita esclusivamente da Medusa Film.

La regia del film Anche se è amore non si vede è stata firmata da Ficarra e Picone i quali si sono occupati anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Fabrizio Testini e Francesco Bruni mentre le musiche della colonna sonora sono state create da Paolo Buonvino. Nel cast del film Anche se è amore non si vede oltre ai due registi ci sono anche altri personaggi televisivi e attori molto famosi in Italia tra cui Ambra Angiolini, Diane Fleri, Sascha Zacharias, David Furr, Giovanni Esposito, Sal Borgese e Clelia Piscitello.

Anche se è amore non si vede, la trama del film

Leggiamo la trama di Anche se è amore non si vede. Nella città di Torino due uomini di origini siciliane da sempre fraterni amici di nome Salvo e Valentino, stanno gestendo un’attività nel campo del turismo attraverso l’utilizzo di un pullman a due piani che permette ai visitatori di apprezzare la bellezza del territorio. Salvo è sempre alle prese con difficoltà oggettive in ambito sentimentale in una sorta di ricerca quasi ossessiva dell’anima gemella. Una delle sue ultime trovate è di assumere delle hostess, il cui principale vincolo per superare il colloquio è di non essere impegnata dal punto di vista sentimentale.

Un giorno fa la conoscenza di una bellissima donna di nome Natasha che si propone come guida turistica per tutti i visitatori che arriva dal nord Europa e che finge di essere non fidanzata. Natasha nonostante non abbia i requisiti ideali per poter lavorare come hostess, viene comunque assunta ed è costretta a sottostare quasi continuamente alle avance di Salvo che ormai è innamorato perso. Valentino invece è una persona molto più riservata e introversa e non a caso viene incaricato di guidare il pullman, mentre invece il suo socio si occupa delle spiegazioni turistiche durante il tragitto.

Valentino è fidanzato di Gisella che lavora come hostess per la principale compagnia aerea italiana con la quale convive da diversi anni. Gisella non ne può più di questa situazione e cerca l’aiuto di Salvo per lasciare Valentino. Nel frattempo accadono altre situazioni che finiranno per innescare una serie di vicissitudini amorose molto divertenti e con tanti fraintendimenti come l’arrivo di un’amica di lunga data di nome Sonia con il suo ormai ex fidanzato americano. Tra l’altro Natasha nel frattempo lascia il suo attuale fidanzato e si innamora perdutamente di Valentino. Quando Gisella vede il suo ex passare del tempo con Natasha e divertirsi tantissimo, inizia a essere gelosa mentre Sonia nel frattempo si è innamorata dello stesso Salvo che a sua volta è geloso di Valentino perché sta insieme a Natasha.











