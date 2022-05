Anche se è amore non si vede/ Su Canale 5 il film di e con Ficarra e Picone

Anche se è amore non si vede, film di Canale 5 con la scenografia di Paola Bizzarri

Anche se è amore non si vede va in onda oggi, sabato 14 maggio, su Canale 5 dalle ore 21.20. Il film del 2011 è diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. La sceneggiatura è di Ficarra e Picone, Francesco Bruni e Fabrizio Testini; il produttore è di Attilio De Razza; la fotografia è di Cesare Accetta; le musiche sono di Paolo Buonvino, suono Pompeo Iaquone e Mario Iaquone; la scenografia è di Paola Bizzarri. Anche se è amore non si vede è il primo film di ambientazione non siciliana del duo comico; infatti, è girato a Torino, in Verbania e al Lago Maggiore.

Salvatore Ficarra e Valentino Picono sono due comici, attori, conduttori e registi italiani. Si conoscono nel 1993 e formano il subito una coppia, esordendo in trasmissioni come Zelig, Zelig Circus, Gnu e L’ottavo nano e dal 2005 al 2020. In seguito i due recitano e dirigono diversi film, come Nati stanchi, il 7 e l’8, La matassa, Andiamo a quel paese, L’ora legale e Il primo Natale. Nel 2022 è uscita su Netflix la loro prima serie, Incastrati.

Anche se è amore non si vede, la trama del film: due amici dai tempi delle scuole

Il film Anche se è amore non si vede racconta la storia di Salvo e Valentino, amici dai tempi della scuola elementare. Insieme hanno un’attività turistica a Torino: in un bus a due piani girano la cittadina con i turisti. Salvo è single e alla ricerca di una fidanzata e pensa di trovarla assumendo compulsivamente delle hostess, il cui unico requisito dev’essere la bellezza e non devono avere il fidanzato. L’ultima assunta, Natasha, colpisce molto Salvo, peccato che sia occupata sentilmentalmente.

Valentino invece è più timido ed è fidanzato con Gisella, hostess dell’Alitalia con cui convive. Gisella però non sopporta più il fidanzato e chiede a Salvo di scaricarlo al posto suo. Tutto cambia quando a Torino arriva Sonia, un’amica di vecchia data, che porterà un certo scompiglio e si verificheranno una serie di equivoci. Cosa succederà?

