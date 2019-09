Anche se è amore non si vede/ Video, su Canale 5 il film di e con Ficarra e Picone

Anche se è amore non si vede è una commedia leggera che ci regalerà in prima serata di Canale 5 di oggi 14 settembre dalle 21.30. Si tratta di una pellicola del 2011 interpretata e diretta in modo magistrale dal duo comico Ficarra e Picone e che nasce da un soggetto da loro scritto e che coinvolge e diverte gli spettatori in una maniera assolutamente unica. La produzione è tutta italiana ed è stata realizzata dalla Medusa Film che si è anche occupata della distribuzione. Salvatore Ficarra e Valentino Picone oltre ad occuparsi della regia e ad essere gli attori principali, nel cast si avvalgono delle ottime performance di Ambra Angiolini, davvero esilarante, Diane Fleri, Sascha Zacharias, David Furr e Giovanni Esposito. Ficarra e Picone si sono occupati anche della sceneggiatura avvalendosi della collaborazione di Francesco Bruni e Fabrizio Testini, mentre la scenografia è stata curata da Paola Bizzarri e le musiche da Paolo Buonvino, autore delle musiche di altri celebri film come Manuale d’amore e Baciami ancora.

Anche se è amore non si vede, la trama del film

La trama di Anche se è amore non si vede racconta la storia di Salvo e Valentino, amici fin dall’infanzia, che gestiscono insieme un’attività turistica a Torino, che permette di far conoscere la città ai turisti facendogli fare un tour della città a bordo di un pullman a due piani. I caratteri dei due sono completamente diversi; Salvo infatti è stato sempre solo ed è alla continua ricerca dell’anima gemella e cerca di trovarla ricercando delle avvenenti hostess; sceglie infatti Natasha, una bellissima ragazza che non conosce nessuna lingua straniera e che scoprirà successivamente che è fidanzata. Valentino invece è legato sentimentalmente a Gisella, hostess dell’Alitalia, che ha deciso però di lasciarlo e chiede aiuto a Salvo affinché glielo dica. Costui dopo diversi tentativi riesce finalmente a comunicarglielo ma non avvisa Gisella. A Torino arriva Sonia, vecchia amica dei 3, con il suo fidanzato americano Peter del quale però si è stancata e rivela a Salvo di essersi innamorata di Valentino. Il finale è un susseguirsi di eventi divertenti ed equivoci alimentati da pettegolezzi vari che rendono il film davvero divertente. Alla fine l’amore trionfa tra Gisella e Valentino da un lato e Salvo e Sonia dall’altro.

