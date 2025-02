Non c’è ormai giorno in cui l’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) non finisca al centro di nuovo caso. Da quando Elon Musk e Donald Trump hanno espresso chiaramente il piano per smantellarla, emergono intrighi internazionali e scandali. Ad esempio, c’è l’inchiesta giornalistica di Michael Shellenberger pubblicata su Public che getta nuove ombre sul ruolo dell’Usaid nel tentativo di impeachment di Trump.

Trump fonda l’Ufficio della Fede alla Casa Bianca/ Cos’è, a cosa serve e chi è la predicatrice Paula White

Per ricostruire la vicenda bisogna fare un passo indietro fino al 2019, quando la Camera Usa mise sotto impeachment il tycoon, dopo che un informatore – un’analista della CIA – rivelò di aver saputo da funzionari della Casa Bianca che il presidente, in una telefonata, aveva ordinato a Volodymyr Zelensky di collaborare con Rudy Giuliani per indagare su Joe Biden e il figlio Hunter, altrimenti avrebbe bloccato gli aiuti all’Ucraina.

TRUMP vs DEI/ "Noi mettiamo la persona al centro, l'Europa è ancora un'alternativa virtuosa"

Un’inchiesta di Drop Site News realizzato l’anno scorso ha scoperto che questo informatore si era affidato ai rapporti di una organizzazione indipendente, Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Come segnalato dal giornalista nella sua inchiesta giornalistica, questa organizzazione sembra aver operato di fatto come un braccio dell’Usaid. e il suo rapporto, citato quattro volte dall’informatore, è stato cruciale per la richiesta di impeachment dei Democratici della Camera.

GLI INTRECCI TRA CIA, USAID E OCCRP CONTRO TRUMP

A ciò si aggiunge quanto riportato in un documentario dell’emittente televisiva tedesca NDR risalente all’anno scorso: l’Usaid non fornirebbe solo finanziamenti, ma avrebbe avuto un controllo su diverse organizzazioni dietro il tentativo di impeachment di Trump, tra cui proprio l’OCCRP. L’organizzazione, comunque, dal canto suo ha smentito che le loro scelte editoriali siano ‘indirizzate’ dai finanziatori, circostanza a sua volta negata da un funzionario dell’Usaid.

MEDIO ORIENTE/ Così il "pressing" di Trump su Israele e Iran può portare a una pace stabile

Michael Shellenberger conclude il suo articolo con accuse pesanti, cioè che il piano in questione, in cui sarebbero coinvolte CIA, Usaid e OCCRP, abbia caratteristiche “simili alle operazioni di cambio di regime in cui tutte e tre le organizzazioni sono impegnate all’estero“. Ma il giornalista fa notare che anche solo le interferenze sono illegali e possono essere considerate “persino tradimento“.

L’OCCRP, dal canto suo, avrebbe minacciato azioni legali contro Public per diffamazione, come segnalato dallo stesso giornalista, che però tira dritto, convinto di avere prove a sostegno delle sue tesi.