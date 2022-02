Ancora auguri per la tua morte/ Su Italia 1 il film con Jessica Rothe

Ancora auguri per la tua morte, prima Tv su Italia 1

Ancora auguri per la tua morte va in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21,30 di oggi, 4 febbraio 2022. Si tratta di una prima tv davvero interessante prodotta nel 2019 da Blumhouse Productions. Scritto e diretto da Christopher Landon, figlio di Michael, il papà tra i più amati al mondo nella lunga serie ‘Una casa nella prateria’, la prova del giovane regista è ampiamente superata, un cineasta che sta muovendo i passi cauti del successo attraverso pellicole di alta tensione come in questo caso.

Base Artica Zebra/ Su Rete 4 il film con Rock Hudson

Nel cast, come nel primo film, il ruolo di protagonista, Tree Gelbman, è affidato a Jessica Rothe, davvero un giovane talento che soprattutto in ‘La la land’, al fianco di Ryan Gosling ed Emma Stone ha raccolto il pieno successo. La Rothe la ricordiamo anche in ‘Tutto ciò che voglio, con Dakota Fanning, ‘All My Life, tra poco al cinema, l’ennesimo ruolo da protagonista per un’attrice che debuttò nel 2007 con ‘The Last Keepers – Le ultime streghe’, l’horror era il suo destino scritto. Al suo fianco Israel Broussard, molti di voi lo ricorderanno in ‘Bling Ring’ diretto da Sofia Coppola, ma altri film sono testimonianze dell’ascesa di questo interprete nato nel profondo sud americano come ‘Il primo amore non si scorda mai’, ‘Tutte le volte che ho scritto ti amo’ con la regia di Susan Johnson, nel cast anche del primo film assieme alla Rothe.

24 ore/ Su Rai 2 il film con una giovanissima Charlize Theron e Kevin Bacon

Ancora auguri per la tua morte, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Ancora auguri per la tua morte. Maneggiare al meglio i loop temporali non è facile, ma nel caso la cosa vi riesca potete salvarvi la vita. Lo sa bene Ryan Phan che riesce a rivivere dopo essere stato ucciso da un uomo con la maschera di un bimbo che gli cela il volto, proprio quando, assieme agli amici di facoltà, ha portato al termine lo studio di un reattore.

Ognuno del gruppo di amici rivive il proprio loop, come Tree Gelbman che si sveglia nella stanza di Carter scoprendo che l’omicidio successo nella prima pellicola ai danni dell’amico non fu per mano di Lori. I viaggi nei loop temporali concedono quindi ai ragazzi, pur sempre nel pericolo, di vivere esperienze al limite dell’incredibile. Si trovano assieme prigionieri di un loop che hanno creato durante la messa a punto dell’algoritmo in fase di perfezionamento e da quel loop specifico pianificheranno una strategia per sopravvivere.

I cosacchi/ Su Rete 4 il film con Edmund Purdom e John Drew Barrymore

Il video del trailer “Ancora auguri per la tua morte”





© RIPRODUZIONE RISERVATA