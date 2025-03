Ennesima ‘tegola’ abbattutasi su Aboubakar Soumahoro. L’onorevole, in queste settimane in corsa alle elezioni comunali di Monfalcone col partito islamista ‘Italia pluralista’, si è ritrovato di nuovo nell’occhio del ciclone per colpa dell’assicurazione non in regola con cui sarebbe stato trovato alla guida della propria auto. La scoperta sarebbe stata fatta dall’inviato di Striscia la Notizia Moreno Morello.

L’ex deputato di Alleanza Verdi nonché sindacalista è stato fermato dal tg satirico di Antonio Ricci davanti alla Camera dei Deputati a seguito di una segnalazione giunta alla redazione. Lo stesso ha preferito non rispondere alle domande dell’inviato che, nello stile tipico del tg satirico, mentre lo inseguiva correndo gli spiegava le norme del codice della strada violate. Soumahoro nel mentre si è dato alla fuga. Sembrerebbe comunque che dopo la denuncia di Striscia Soumahoro abbia provveduto a regolarizzare la polizza, scaduta lo scorso 14 febbraio.

ENNESIMA FIGURACCIA PER SOUMAHORO E LO SGUARDO RIVOLTO ALLE COMUNALI DI MONFALCONE

Colpa delle elezioni comunali di Monfalcone? Soumahoro potrebbe essersi imbattuto nella svista dell’assicurazione in quanto concentrato sulla propaganda elettorale in cui sarebbe coinvolto nelle ultime settimane. L’ufficializzazione delle liste per la corsa al Municipio dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Nel frattempo l’onorevole si è sicuramente risparmiato una multa salata, dal momento che la sanzione prevista per assicurazione scaduta va da un minimo di 866 euro a un massimo di 3.464 euro.

Ma di Soumahoro continueremo a sentir parlare anche per il nuovo partito musulmano fondato dallo stesso ex sindacalista, ‘Italia Pluralista’, dopo le vicende familiari che lo hanno visto implicato alcuni anni fa e la proposta di volere il Ramadan come festa nazionale. Un modo per entrare nelle porte degli italiani dalla porta principale? Da parte della compagine di destra ci sarebbe il sospetto di voler meglio radicalizzare la cultura musulmana nel nostro Paese.