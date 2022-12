And Soon the Darkness/ Su Italia 1 il film con Amber Heard

And Soon the Darkness, film di Italia 1 diretto da Marcos Efron

And Soon the Darkness va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 16 dicembre, a partire dalle 23.10. La produzione è Americana della Priority Pictures con il contributo di Anchor bay Entertainment e Abandon Pictures. La regia è di Marcos Efron, dopo aver conseguito la laurea in economia, lavora come banchiere di investimenti a New York, alla fine si trasferisce a Los Angeles e inizia a dirigere sport pubblicitari e video musicali. Realizza un cortometraggio che viene proiettato al Sundance Film Festival. Debutta alla regia con And Soon The Darkness.

Nel cast troviamo Amber Heard, attrice texana classe 1986. L’attrice è stata la moglie di Deep si sono conosciuti nel 2011 sul set di The Run Diary, dopo una relazione clandestina, hanno deciso di sposarsi nel 2015 a Los Angeles. Il matrimonio dura 15 mesi, la Heard chiede il divorzio e denuncia il marito per violenze domestiche e maltrattamenti. Nel 2018 esce sul Washington Post un articolo dove l’ex moglie lo accusa di essere un “picchiatore di mogli”. L’attore la denuncia perché ha leso la sua immagine e alla fine del processo la Heard è costretta a pagare 10 milioni di dollari a Deep per averlo diffamato. Nel cast troviamo anche Odette Annable e Karl Urban.

And Soon the Darkness, la trama del film

Leggiamo la trama di And Soon the Darkness. Stephanie e Ellie decidono di partire per una vacanza e trascorrere qualche giorno in un villaggio esotico nella bella Argentina. Più che un momento di svago, la loro è un fuga dalla quotidianità verso una meta dove trascorrere intere giornate al sole, divertirsi a fare shopping e conoscere i ragazzi del posto e flirtare con loro. Le due amiche trascorrono la serata al bar. La mattina non si svegliano e perdono il volo. Cominciano a incolparsi a vicenda e litigano. Stephanie furiosa, lascia Ellie e si allontana con la speranza di potersi calmare.

Quando riesce a smaltire il nervosismo, fa rientro nel resort dove ha trovato ospitalità, ma non c’è Ellie ad attenderla. Comincia a cercarla, ma dell’amica nessuna traccia. L’appartamento è vuoto, molte cose sono in disordine, come si si fosse consumata una colluttazione. Stephanie è preoccupata e teme che a Ellie sia accaduto qualcosa di brutto. La ragazza si rivolge alla polizia locale per denunciare la scomparsa dell’amica, ma gli agenti sono impegnati a risolvere alcuni sequestri irrisolti le cui vittime sono turiste straniere, quindi nemmeno ascoltano il grido di aiuto di Stephanie.

La ragazza non sapendo cosa fare, si rivolge a Michael, un americano che risiede nello stesso albergo, che accetta di darle una mano e insieme si mettono sulle tracce di Ellie. Stephanie capisce che dietro la scomparsa dell’amica si nasconde una verità che va oltre la sua immaginazione. Comprende che affidandosi a Michael le probabilità di ritrovare la giovane si allontanano, difatti per un attimo crede che sia stato lui a far scomparire l’amica. In realtà l’uomo sta cercando Camilla, un’altra ragazza scomparsa nel nulla. Ellie è in pericolo e Stephanie deve sbrigarsi per ritrovarla prima che scenda il buio, perché poi potrebbe essere troppo tardi e la verità è ormai vicina.











