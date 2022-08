ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 11 AGOSTO 2022/ Attesi dati Usa

PIAZZA AFFARI SI AVVICINA AI 23.000 PUNTI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi, provenienti di fatto dagli Stati Uniti. Alle 14:30 arriveranno infatti le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l’indice dei prezzi alla produzione di luglio. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,95% a 22.702 punti.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 10 AGOSTO 2022/ Chiusura a +0,95%

Sul listino principale si è messa in luce Prysmian (+3,9%). Superiori ai due punti principali anche i rialzi di Bper (+2,3%), Cnh Industrial (+2,2%), Fineco (+3,3%), Interpump (+3,1%), Iveco (+3,9%), Nexi (+2,9%), Pirelli (+2,4%), Recordati (+2,6%) e Stm (+3,4%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di A2A (-0,8%), Banco Bpm (-0,8%), Eni (-0,6%), Telecom Italia (-0,9%) e Terna (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 208 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 9 AGOSTO 2022/ Chiusura a -1,05%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

DONNE & FINANZA/ Manganelli (Payden & Rygel): più formazione per investire meglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA