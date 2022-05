ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2022/ Cerca un altro rialzo

A PIAZZA AFFARI PIOGGIA DI TRIMESTRALI

Anche oggi non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriveranno la produzione industriale di marzo e il Pil del primo trimestre. Alle 14:30 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione negli Usa ad aprile e del numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino al 2048. Da Francoforte sono attese le trimestrali Allianz, Commerzbank e Siemens, mentre a Piazza Affari quelle di A2A, Atlantia, Azimut, Nexi, Prysmian, Snam, Unipol, Aeffe, Alerion, Aquafil, Ascopiave, Banca Finnat, Banca Ifis, Bialetti, Biesse, Buzzi, Caleffi, Carel Industries, Cellularline, Coima Res, Datalogic, Dea Capital, De Longhi, Digital Bros, Dovalue, Enav, Enervit, Equita Group, Eurotech, Exprivia, Falck Renewables, Fnm, Gefran, Geox, Il Sole 24 Ore, Immsi, Industrie Chimiche Forestali, Iren, Italmobiliare, Lventure Group, Mondadori, Monrif, Mutuionline, Orsero, Philogen, Poligrafici Printing, Prima Industrie, Rai Way, Ratti, Sabaf, Saes Getters, Seco, Tas, Tinexta, Toscana Aeroporti, UnipolSai e Webuild.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,84% a 23.724 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Unicredit con un +10,8%. Superiori ai tre punti e mezzo percentuali anche i rialzi di Banca Generali (+6,3%), Banca Mediolanum (+4,5%), Bper (+3,6%), Cnh Industrial (+4,5%), Exor (+3,8%), Fineco (+4%), Intesa Sanpaolo (+4,2%), Iveco (+3,5%) e Moncler (+4,4%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Amplifon (-0,1%), Atlantia (-0,2%) e Recordati (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 190 punti base.

