ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 14 APRILE 2022/ Attesa per la Bce

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in agenda in quest’ultima seduta di Piazza Affari prima di Pasqua. Dati provenienti tutti dagli Stati Uniti. Alle 14:30 sapremo infatti il numero di richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, l’indice dei prezzi all’importazione di marzo e le vendite al dettaglio nello stesso mese. Alle 16:00 sarà diffuso l’indice di fiducia dei consumatori elaborato dall’Università del Michigan e relativo al mese di aprile. Alla stessa ora conosceremo le vendite e le scorte industriali di febbraio. L’attenzione degli investitori sarà ovviamente anche rivolta alla riunione del Consiglio direttivo della Bce e alla conferenza stampa di Christine Lagarde in programma alle 14:30. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UnitedHealth Group, Us Bancorp e Wells Fargo, mentre a Piazza Affari quelle di Bastogi, Class Editori, LU-VE, Svas Biosana, Tenax International e Vimi Fasteners.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,22% a 24.722 punti. Sul listino principale si è messa in luce Iveco con un +6%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+2%), Banco Bpm (+3,3%), Cnh Industrial (+2,4%), Eni (+2,2%), Leonardo (+1,8%), Mediobanca (+2,3%), Pirelli (+1,7%), Telecom Italia (+3%) e Unicredit (+1,4%). Campari ha fatto peggio di tutti con un -3,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Azimut (-0,7%), Enel (-0,8%), Ferrari (-0,7%), Hera (-1,7%), Nexi (-2,7%), Poste Italiane (-1%), Prysmian (-1,5%), Saipem (-1,3%), Snam (-0,9%) e Terna (-2,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 160 punti base.

