ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022/ Attesa per la Bce

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

Al di là dell’attesa per le decisioni della Banca centrale europea (ore 14:15), e della successiva conferenza stampa di Christine Lagarde (ore 14:45), sono in arrivo oggi molti dati macroeconomici rilevanti, in particolare dagli Stati Uniti. Alle 8:00 conosceremo l’indice dei prezzi all’ingrosso in Germania a novembre e il numero di automobili immatricolate in Europa a novembre. Alle 8:45 dalla Francia arriveranno l’inflazione di novembre e l’indice di fiducia delle imprese a dicembre. Alle 10:30 la Banca d’Italia fornirà un aggiornamento sull’andamento del debito pubblico. Alle 13:00 si sapranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, le vendite al dettaglio di novembre e l’indice elaborato dalla Fed di Filadelfia di dicembre. Alle 15:15 sarà la volta della produzione industriale di novembre, mentre alle 16:00 toccherà alle vendite e alle scorte industriali di ottobre. A Piazza Affari si attende la trimestrale di OVS.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,26% a 24.573 punti. Sul listino principale si è messa in luce Diasorin con un +2,1%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i i rialzi di A2A (+1,3%), Amplifon (+1,1%), Banca Generali (+0,8%), Erg (+1,3%), Snam (+0,6%), Stellantis (+0,7%), Telecom Italia (+0,6% e Terna (+0,7%). Iveco ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Eni (-1,5%), Stm (-1,4%) e Unipol (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 192 punti base.

