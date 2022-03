ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 17 MARZO 2022/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI ATTENDE MOLTI DATI

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo il numero di automobili immatricolate a febbraio in Europa. Alle 10:00 l’Istat renderà noto il prezzo delle abitazioni nel quarto trimestre 2021. Alle 11:00 l’Ocse diffonderà una stima sugli impatti e le implicazioni della guerra in Ucraina. Alla stessa ora Eurostat fornirà il dato definitivo sull’inflazione europea di febbraio. Alle 13:00 la Bank of England comunicherà le proprie decisioni di politica monetaria. Alle 13:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, il numero di permessi edilizi rilasciati a febbraio e l’indice relativo all’attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia di marzo. Alle 14:15 sarà la volta della produzione industriale di febbraio negli Stati Uniti. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con durata fino a dieci anni e francesi con scadenza fino al 2029. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di A2A, Enel, Eni, Pirelli, Recordati, Terna, Aeffe, Banca Intermobiliare, Banca Profilo, Cellularline, Cy4gate, Dovalue, Equita, Lu-Ve, Raiway, Tinextra, Triboo, Valsoia, Webuild e Wiit.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022/ Chiusura a +3,34%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 3,34% a 24.284 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banco Bpm con un +8,7%. Superiori ai quattro punto percentuali anche i rialzi di Azimut (+5,7%), Banca Generali (+5,1%), Banca Mediolanum (+5,2%), Bper (+7,3%), Campari (+6,1%), Exor (+5,5%), Ferrari (+5,2%), Fineco (+5,2%), Interpump (+7,9%), Intesa Sanpaolo (+7%), Mediobanca (+6,7%), Moncler (+5,7%), Nexi (+6,2%), Stellantis (+6,4%), Stm (+7,5%) e Unicredit (+6,2%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -4,9%. Superiori al mezzo punto percentuali anche i cali di Eni (-1,2%), Hera (-1,1%), Italgas (-1,4%), Tenaris (-1,5%) e Terna (-2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 151 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 15 MARZO 2022/ Chiusura a +0,31%

