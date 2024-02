ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024/ Tenaris a +9,5%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:00

La Borsa italiana guadagna l’1% e sul listino principale troviamo in rosso solamente A2A (-0,6%), Enel (-0,1%), Hera (-0,7%), Italgas (-0,3%), Mediobanca (-0,1%), Saipem (-0,8%), Snam (-0,4%), Telecom Italia (-0,3%) e Terna (-0,8%). I rialzi più significativi sono quelli di Amplifon (+1,4%), Banca Generali (+1%), Banco BPm (+1,2%), Bper (+0,9%), Diasorin (+1,2%), Ferrari (+1,1%), Fineco (+0,9%), Generali (+0,7%), Interpump (+1,3%), Intesa Sanpaolo (+0,5%), Inwit (+0,7%), Iveco (+1,4%), Leonardo (+0,8%), Moncler (+0,7%), Mps (+1,5%), Nexi (+0,6%), Prysmian (+1,4%), Recordati (+1,2%), Stellantis (+1,3%), Stm (+4,1%), Tenaris (+9,5%), Unicredit (+0,6%) e Unipol (+1,8%). Il cambio euro/dollaro sale verso quota 1,09, mentre lo spread tra Btp e Bund scende a 149 punti base.

PIAZZA AFFARI PROVA A TENERE I 32.000 PUNTI

La giornata odierna offre molti dati macroeconomici interessanti. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi di febbraio. Alle 9:15 toccherà agli indici PMI manifatturiero e dei servizi francesi di febbraio. Analoghi dati verranno poi diffusi con riferimento alla Germania (ore 9:30), all’Europa (ore 10:00), alla Gran Bretagna (ore 10:30) e agli Stati Uniti (ore 15:15). Alle 10:00 Istat comunicherà il dato definitivo sull’inflazione di gennaio e un’ora dopo Eurostat farà la stessa cosa per l’indice dei prezzi aggregato a livello europeo. Alle 13:30 verranno diffusi i verbali dell’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e l’indice CFNAI di gennaio. Alle 16:00 toccherà alle vendite di casi esistenti di gennaio, mentre alle 16:30 alla variazione settimanale delle scorte di petrolio Usa. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Moderna, da Parigi quella di Axa, da Francoforte quella di Daimler, mentre a Piazza Affari quelle di Recordati, Dovalue, Matica Fintec, Talea Group e Txt e-solutions.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1% a 32.018 punti. Sul listino principale si è messa in luce Iveco con un +5%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Bper (+3,9%), Ferrari (+1,8%), Interpump (+1,8%), Mediobanca (+4,2%), Mps (+3,1%), Tenaris (+1,7%) e Unicredit (+1,6%). Nexi ha fatto peggio di tutti con un -1%, Hanno terminato la seduta in rosso anche Amplifon (-0,1%), Inwit (-0,4%), Italgas (-0,1%), Leonardo (-0,6%), Recordati (-0,1%), Snam (-0,5%) e Telecom Italia (-0,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 150 punti base.

