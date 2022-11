ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022/ Wall Street chiusa

PIAZZA AFFARI GUARDA SEMPRE AI 25.000 PUNTI

Non ci sono molti dati macroeconomici in agenda nella giornata di oggi, nella quale Wall Street resterà chiusa per il Giorno del ringraziamento. Alle 8:00 l’Acea renderà noto il numero di veicoli commerciali immatricolati in Europa a ottobre. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi di novembre. Alle 10:00 toccherà all’indice IFO sull’economia tedesca di novembre. Alle 13:30 saranno pubblicati i verbali dell’ultima riunione del Consiglio direttivo della Bce di fine ottobre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a due anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Cover 50 e Piquadro.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,04% a 24.581 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +4,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,9%), Azimut (+0,6%), Banca Generali (+1%), Banco Bpm (+0,7%), Bper (+1,1%), Buzzi (+0,6%), Campari (+0,8%), Cnh Industrial (+3,2%), Fineco (+0,8%), Iveco (+0,5%), Poste Italiane (+1%), Prysmian (+2,3%), Recordati (+1,4%), Stm (+1,1%) e Terna (+1,2%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -2,3%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di 2A (-1,9%), Stellantis (-1,5%), Telecom Italia (-1,3%) e Unicredit (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 187 punti base.

