ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 25 MAGGIO 2023/ Pirelli a -2,5%

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:20

La Borsa italiana cede lo 0,4% e sul listino principale troviamo in rialzo A2A (+0,9%), Diasorin (+0,1%), Hera (+0,3%), Leonardo (+0,1%), Poste Italiane (+0,2%), Stm (+1,6%) e Unicredit (+0,1%). Inwit, invece, si trova in parità. I ribassi più ampi sono quelli di Amplifon (-0,6%), Azimut (-1,2%), Banca Generali (-0,8%), Banca Mediolanum (-0,8%), Banco Bpm (-0,5%), Bper (-0,8%), Cnh Industrial (-1,6%), Mps (-0,9%), Eni (-1,1%), Erg (-1%), Ferrari (-0,6%), Fineco (-0,7%), Italgas (-0,8%), Iveco (-1,8%), Moncler (-0,8%), Pirelli (-2,5%), Snam (-0,7%), Stellantis (-0,7%), Telecom Italia (-1,7%), Tenaris (-1,1%) e Unipol (-0,6%). Il cambio euro/dollaro scende verso quota 1,07, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 186 punti base.

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici interessanti in diffusione nella giornata odierna. Alle 8:00 conosceremo il dato definitivo sul Pil tedesco del primo trimestre. Alle 8:45 toccherà all’indice di fiducia delle imprese francesi di maggio. Alle 9:00 sarà la volta dell’indice dei prezzi alla produzione spagnolo di aprile. Alle 11:00 verrà presentato il rapporto annuale della Bce. In mattinata l’Istat farà conoscere le condizioni di vita e reddito delle famiglie nel 2022. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, il dato definitivo sul Pil del primo trimestre e l’indice CFNAI di aprile. Alle 16:00 sarà la volta delle case vendute ad aprile. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza 2025. Da Wall Street è attesa la trimestrale di Medtronic, mentre a Piazza Affari quelle di Generali, DHH e Triboo.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo del 2,39% a 26.524 punti. Sul listino principale si è messa in luce Mediobanca con un +1,9%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Eni (+0,1%), Moncler (+0,1%), Prysmian (+0,5%) e Tenaris (+0,2%). Mps ha fatto peggio di tutti con un -7,1%. Superiori ai tre punti percentuali anche i ribassi di anco Bpm (-3,9%), Bper (-4,3%), Cnh Industrial (-4,4%), Interpump (-3,4%), Intesa Sanpaolo (-3,8%), Iveco (-3,6%), Leonardo (-5%), Nexi (-3,9%), Pirelli (-5%), Saipem (-4,5%), Stellantis (-4,1%), Stm (-5,4%), Telecom Italia (-3,1%) e Unicredit (-4,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 186 punti base.

