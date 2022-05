ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022/ Sguardo a quota 24.500

PER PIAZZA AFFARI DATI INTERESSANTI DAGLI USA

Non mancano alcuni dati interessanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 10:00 conosceremo gli indici di fiducia di consumatori e imprese in Italia a maggio. Un’ora dopo l’Istat farà conoscere li fatturato industriale di marzo. Alle 14:30 dagli Stati Uniti arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazioni e il dato definitivo sul Pil del primo trimestre. Alle 16:00 si saprà il numero di case vendute ad aprile negli Usa. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Alibaba, Baidu e Medtronic, mentre a Piazza Affari quelle di Autogrill e Imvest. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato italiani con durata fino al 2033.

Quotazione oro/ Prezzo al grammo e all'oncia oggi 25 maggio 2022

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,57% a 24.250. Sul listino principale si è messa in luce Eni con un +3,7%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di Bper (+2,8%), Intesa Sanpaolo (+2,7%), Iveco (+2,6%), Terna (+2,1%), Unicredit (+2,5%) e Unipol (+3,3%). Saipem ha fato peggio di tutti con un -3,1%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Amplifon (-0,2%), Banca Generali (-1,1%) e Recordati (-0,3%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 199 punti base.

Criptovalute/ Quotazione oggi 25 maggio 2022

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

Spread Btp Bund/ Il differenziale chiude in ribasso oggi 25 maggio 2022

© RIPRODUZIONE RISERVATA