ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 2022/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI CERCA UN RIMBALZO

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo l’inflazione spagnola di settembre, mentre alle 14:00 toccherà a quella tedesca nello stesso mese. Alle 10:00 toccherà all’indice dei prezzi alla produzione in Italia ad agosto. Alle 11:00 sarà la volta degli indici di fiducia di consumatori e imprese europee di settembre. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e la lettura finale del Pil del secondo trimestre. In giornata è prevista l’emissione di Btp con scadenza fino a dieci anni. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Abc Company, Agatos, Allcore, Ambromobiliare, Autogrill, Bastogi, Bellini Nautica, Borgosesia, Casasold, Casta Diva, Circle, Cofle, Convergenze, Cyberoo, Eems, Eukodos, Expert.Ai, Fabilia, Fervi, Finlogic, First Capital, Frendy Energy, Go Internet, Illa, Imvest, International Care Company, Intred, Kolinpharma, Labomar, Leone Film Group, Matica Fintec, Meglioquesto, Mondo Tv Suisse, Officina Stellare, Powersoft, Rocket Sharing Company, Sg Company, Shedir Pharma Group, Siav, Star7, Trawell Co, Trevi e Unidata.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2022/ Chiusura a -0,52%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,52% a 20.852 punti. Sul listino principale si è messa in luce Tenaris con un +2,9%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di A2A (+1,2%), Banca Generali (+0,7%), Banca Mediolanum (+1%), Cnh Industrial (+1,4%), Fineco (+0,8%), Hera (+2,5%), Interpump (+1,2%), Iveco (+1,9%) e Moncler (+1,2%). Leonardo ha fatto peggio di tutti con un -5,4%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di Amplifon (-2%), Banco Bm (-1%), Bper (-1,6%), Generali (-1%), Intesa Sanpaolo (-1,7%), Italgas (-1,8%), Mediobanca (-1%), Nexi (-2,9%), Pirelli (-2,1%), Prysmian (-1,3%), Stm (-2,6%), Unicredit (-1,6%) e Unipol (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 245 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 27 SETTEMBRE 2022/ Chiusura a -1,16%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

NUOVO GOVERNO/ Dietro la narrazione si nasconde la prossima crisi dell'euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA