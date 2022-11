ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 2022/ Attesi dati Usa

PIAZZA AFFARI ATTENDE DIVERSE TRIMESTRALI

Non mancano dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Alle 9:00 conosceremo il tasso di disoccupazione spagnolo di ottobre, mentre alle 10:00 quello italiano di settembre alle 11:00 quello europeo di settembre. Alle 10:30 toccherà alla lettura finale dell’indice PMI dei servizi di ottobre della Gran Bretagna, mentre alle 14:45 a quello americano. Alle 13:00 si conosceranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 13:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, il saldo della bilancia commerciale di settembre e il costo del lavoro e l’indice di produttività del terzo trimestre. Alle 15:00 sarà la volta della lettura finale dell’indice ISM non manifatturiero di ottobre e degli ordini industriali di settembre. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato francesi con durata fino al 2053 e spagnoli con scadenza fino a venti anni.

Andamenti e titoli Borsa Italiana oggi mercoledì 2 novembre 2022/ Prysmian a -4,1%

Da Wall Street sono attese le trimestrali di ConocoPhillips e Moderna, da Francoforte quelle di Bmw e Zalando, da Parigi quella di Bnp Paribas, da Amsterdam quella di ING, mentre a Piazza Affari quelle di Enel, Leonardo, Pirelli, Stellantis, Tenaris, Ariston, Ascopiave, Autostrade Meridionali, Banca Profilo, Cementir, Igd, Iren, Kolinpharma, Neodecortech, Safilo, Sit e Technogym. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,03% a 22.802 punti. Sul listino principale si è messa in luce Unipol con un +2,4%. Bene anche Bper (+1,6%), Italgas (+1,6%) e Unicredit (+2%). Prysmian ha fatto peggio di tutti con un -3,7%. Male anche Amplifon (-1,6%), Nexi (-2%) e Saipem (-2,5%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 215 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 1 NOVEMBRE 2022/ Chiusura a +0,63%

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 31 OTTOBRE 2022/ Chiusura a +0,55%

© RIPRODUZIONE RISERVATA