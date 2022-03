ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 31 MARZO 2022/ Attesa inflazione

A PIAZZA AFFARI ARRIVANO NUOVE TRIMESTRALI

Anche oggi non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo le vendite al dettaglio tedesche di febbraio. Alle 8:00 toccherà al Pil della Gran Bretagna nel quarto trimestre del 2021. Alle 8:45 sarà la volta dell’inflazione francese di marzo, mentre alle 11:00 conosceremo quella italiana nello stesso mese. Ancora all 8:45 dalla Francia arriverà l’indice dei prezzi alla produzione di febbraio. Alle 9:55 conosceremo la disoccupazione tedesca di marzo, mentre alle 10:00 quella italiana di febbraio, insieme al dato aggregato europeo nello stesso mese. Alle 10:00 sarà diffuso il rapporto mensile della Bce. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e le spese personali di febbraio. Alle 15:45: toccherà alla lettura finale dell’Indice PMI di Chicago. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Ala, Assiteca, Datrix, Digitouch, Gismondi 1754, Intek Group, Lucisano Media Group, Monnalisa, Planetel, Rosetti Marino e Società Editoriale Il Fatto.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 30 MARZO 2022/ Chiusura a -0,03%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,03% a 25.300 punti. Sul listino principale si è messa in luce Telecom Italia con un +6,6%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i rialzi di Amplifon (+1,3%), Diasorin (+1,4%), Eni (+2,2%), Generali (+2%), Inwit (+1,4%), Leonardo (+2,6%), Prysmian (+1%), Snam (+1,8%), Tenaris (+1,7%) e Terna (+3,8%). Iveco ha fatto peggio di tutti con un -4,1%. Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,3%), Azimut (-1,7%), Banco Bpm (-3,2%), Bper (-2%), Interpump (-3,9%), Intesa Sanpaolo (-1,2%), Mediobanca (-1,7%), Nexi (-3,2%), Saipem (-2,7%), Stellantis (-1,6%), Stm (-1,7%) e Unicredit (-1,5%).

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 29 MARZO 2022/ Chiusura a +2,41%

