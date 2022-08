ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI GIOVEDÌ 4 AGOSTO 2022/ Pioggia di trimestrali

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA BOE

Non mancano alcuni dati macroeconomici rilevanti in agenda nella giornata di oggi. Alle 8:00 conosceremo gli ordini all’industria tedesca di giugno. Alle 10:00 verrà diffuso il bollettino economico della Bce. Alle 13:00 si sapranno le decisioni di politica monetaria della Bank of England. Alle 13:30 seguirà la conferenza stampa di Andrew Bailey. Alle 14:30 dagli Usa arriveranno le richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione e il saldo della bilancia commerciale di giugno. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con durata fino a 10 anni e francesi con scadenza fino al 2034. Da Wall Street sono attese le trimestrali di Alibaba, ConocoPhillips ed Eli Lily, da Parigi quella di Credit Agricole, da Amsterdam quella di Ing, da Francoforte quella di Zalando, mentre a Piazza Affari quelle di Atlantia, Bper, Pirelli, Unipol, Ascopiave, Banca Finnat, Banca Ifis, Banca Profilo, Bff Bank, Carel Industries, Comer Industries, Credem, Datalogic, Ediliziacrobatica, Erg, Exprivia, Fila, Gefran, Igd, Illimity Bank, Intercos, Intred, Marr, Mps, Net Insurance, Pierrel, Piquadro, Sabaf, Salcef Group, Sit, The Italian Sea Group, Tinexta e UnipolSai.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MERCOLEDÌ 3 AGOSTO 2022/ Chiusura a +1%

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1% a 22.574 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banca Mediolanum con un +5,8%. Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+2,4%), Amplifon (+3%), Azimut (+2,4%), Banca Generali (+2%), Banco Bpm (+5%), Bper (+4%), Fineco (+3,3%), Hera (+2,6%), Pirelli (+4,5%), Saipem (+2,9%), Stm (+2,2%), Telecom Italia (+3,9%) e Unicredit (+2,1%). Tenaris ha fatto peggio di tutti con un -1,1%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Eni (-0,4%), Interpump (-0,9%), Italgas (-0,6%), Iveco (-0,6%), Leonardo (-0,7%) e Terna (-0,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 216 punti base.

CRISI UE/ "L'inflazione si batte con la fine della guerra, non con la recessione"

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI MARTEDÌ 2 AGOSTO 2022/ Chiusura a -0,35%

© RIPRODUZIONE RISERVATA