ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 11 APRILE 2022/ Pochi dati attesi

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 dalla Gran Bretagna arriverà la produzione industriale di febbraio. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi con scadenza fino a un anno. A Piazza Affari è attese a trimestrale di Nvp. Inizierà, inoltre, l’Opa di Green BidCo su Falck Renewables.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo del 2,31% a 24.819 punti. Sul listino principale si è messa in luce Banco Bpm con un +10,2%. Superiori ai tre punti percentuale anche i rialzi di A2A (+32%), Atlantia (+8,7%), Bper (+4%), Eni (+4,2%), Moncler (+3,2%), Saipem (+3,1%), Tenaris (+4,5%) e Unicredit (+3%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -2,1%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Campari (-0,7%), Diasorin (-0,7%), Nexi (-0,9%), Stm (-0,6%) e Telecom Italia (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 165 punti base.

