ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 11 LUGLIO 2022/ Nuova settimana al via

PIAZZA AFFARI ATTENDE POCHI DATI

Sono pochi i dati macroeconomici rilevanti previsti in diffusione nella giornata di oggi. Da segnalare alle 10:00 le vendite al dettaglio in Italia a maggio. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Digital360 e Gibus. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1% a 21.774 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +7,3%. Superiori al punto e mezzo percentuale anche i rialzi di Banca Generali (+2,3%), Banca Mediolanum (+2,8%), Eni (+1,6%), Exor (+2%), Interpump (+2,9%), Iveco (+3,4%), Leonardo (+4,1%), Mediobanca (+1,5%), Pirelli (+1,7%), Prysmian (+2,3%), Stellantis (+3,8%), Stm (+2,1%) e Tenaris (+3,7%). Poste Italiane ha fatto peggio di tutti con un -1,6%. Hanno terminato la seduta in rosso anche Amplifon (-0,1%), Enel (-0,2%), Inwit (-0,2%), Italgas (-0,5%) e Terna (-1,5%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 202 punti base.

