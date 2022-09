ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2022/ Sopra quota 22000

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana comincia con pochi dati macroeconomici rilevanti in agenda. Alle 8:00 conosceremo la produzione industriale della Gran Bretagna a luglio, mentre alle 10:00 quella italiana nello stesso mese. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Cembre, Circle, El.En, Garofalo Healthcare, Orsero, Saers Getters, Seco, Tamburi e Tiscali. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,92% a 22.094 punti. Sul listino principale si è messa in luce Intesa Sanpaolo con un +5,3%. Bene anche Fineco (+5%), Tenaris (+5%) e A2A (+4,9%). Hanno terminato la seduta in rosso solamente Leonardo (-0,6%) e Recordati (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 231 punti base.

SPREAD E POLITICA/ La differenza con il 2011, a un mese dalle elezioni

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI

LEGGI ANCHE:

SPY FINANZA/ Le mosse pronte a rendere "inutili" le elezioni del 25 settembreANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 29 AGOSTO 2022/ Al via nuova settimana

© RIPRODUZIONE RISERVATA