ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 13 MARZO 2023/ Attese altre trimestrali

La settimana inizia senza dati macroeconomici rilevanti in agenda. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato tedeschi a sei mesi. A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Generali, Avio, Bifire, Cir, De Longhi, Eurogroup Laminations, Gabetti, High Quality Food, Sesa, Tod’s e Valsoia. Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,55% a 27.281 punti. Sul listino principale si è messa in luce Buzzi con un +3%. Hanno terminato la seduta in rialzo anche Enel (+0,1%), Eni (+0,3%), Italgas (+1,6%), Leonardo (+2,8%), Moncler (+0,8%) e Terna (+0,3%). Fineco ha fatto peggio di tutti con un -4,6%. Superiori ai due punti e mezzo percentuali anche i ribassi di Amplifon (-3,2%), Azimut (-3,2%), Banca Generali (-3%), Banca Mediolanum (-3,5%), Banco Bpm (-3%), Bper (-4,4%), Cnh Industrial (-3,9%), Mediobanca (-2,8%), Nexi (-2,8%), Prysmian (-4,3%) e Unicredit (-3,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 183 punti base.

