ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI LUNEDÌ 14 NOVEMBRE 2022/ Attese trimestrali

PIAZZA AFFARI INIZIA UNA NUOVA SETTIMANA

La settimana inizia con pochi dati in agenda. Da segnalare che alle 11:00 Eurostat diffonderà il dato sulla produzione industriale europea di settembre. In giornata prende il via collocamento del nuovo Btp Italia A Piazza Affari sono attese le trimestrali di Aeroporto di Bologna, Alkemy, Antares Vision, Cairo Communication, Cembre, Cia, Circle, Class Editori, El.en, Eurotech, Exprivia, Fine Foods & Pharmaceuticals, Gabetti, Garofalo Health Care, Industrie Chimiche Forestali, Irce, Ivs, Marr, Mondo Tv, Mutuionline, NB Aurora Sicaf, Omer, Pininfarina, Ratti, Reply, Salcef Group, Servizi Italia, Toscana Aeroporti e Valsoia. Stacca il dividendo ABP Novicelli.

BORSE & MERCATI/ È il momento giusto per tornare a comprare titoli di stato?

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,25% a 24.455 punti. Sul listino principale si è messa in luce Saipem con un +7,8%. Superiori al punto percentuale anche i rialzi di A2A (+3,1%), Amplifon (+3,2%), Azimut (+4,2%), Cnh Industrial (+2,7%), Eni (+1,5%), Generali (+1,2%), Interpump (+2,5%), Mediobanca (+1,4%), Moncler (+3,9%), Nexi (+1,8%) e Tenaris (+2,1%). Telecom Italia ha fatto peggio di tutti con un -3,5%. Superiori al mezzo punto percentuale anche i ribassi di Banca Mediolanum (-1,2%), Bper (-1,4%), Intesa Sanpaolo (-0,8%), Inwit (-0,7%), Italgas (-1,9%), Leonardo (-1,2%), Prysmian (-2,8%), Recordati (-1,9%), Snam (-3,3%), Telecom Italia (-3,5%), Terna (-3,3%), Unicredit (-1,8%) e Unipol (-1,3%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 204 punti base.

ANDAMENTI E TITOLI BORSA ITALIANA OGGI VENERDÌ 11 NOVEMBRE 2022/ Chiusura a +0,25%

